Barbato su YouTube con il video di “Lividi”

Barbato online su YouTube con il videoclip di “Lividi”, con la regia di Zoe Ferrara: il brano è anche sulle piattaforme streaming

È online da poche ore su YouTube il video di LIVIDI, il nuovo singolo di Barbato: un viaggio attraverso i ricordi della protagonista, che prendono forma nelle fotografie che lei stessa sviluppa e che, come lividi, rimangono impressi sulla pelle. Accompagnata dalle riprese di Luigi Reccia, Zoe Ferrara esplora l’esigenza del superare e accogliere i ricordi, non archiviarli, ma conviverci pacificamente senza rimpianti o rimorsi.

La protagonista (Giulia Ercolini) si muove attraverso tre dimensioni temporali, affrontando in maniera sempre più profonda il passato che lentamente si rivela.

“Non credo sia complesso confrontarsi con i brutti ricordi, paradossalmente diventa più complesso confrontarsi con quelli belli, di quando si è stati felici. Svaniscono più velocemente ed è difficile restare lucidi nel riconoscerli e accettarli, soprattutto se sono così lontani.” Zoe Ferrara

Ed è questa la terapia che LIVIDI propone: un gesto di resa davanti a quanto ci rimane dentro, che si tratti di una ferita o di una caduta in una giornata di sole.

Link: https://youtu.be/339gW2kNxnM

Regia: Zoe Ferrara

Riprese e montaggio: Luigi Reccia

Attrice: Giulia Ercolini

LIVIDI è un brano energico e profondo, dedicato alla precarietà dei nostri tempi che pervade – anche e inevitabilmente – i rapporti umani.

LIVIDI, che come il primo singolo, DOMENICA, nasce dalla collaborazione con l’etichetta indipendente genovese Pioggia Rossa Dischi, parla della fatica che facciamo per rimanere in equilibrio, tra opinioni e rimorsi, coinvolti in relazioni complesse. La ricerca di un senso di stabilità, che non ci faccia per forza sentire soli davanti alle questioni della vita, è come una lunga camminata, che possiamo affrontare senza ansie solo se accettiamo di lasciarci andare, concedendoci senza riserve.

BARBATO è un cantautore campano, capace di trasporre in musica e parole emozioni profonde, senza avere la necessità di costruire testi macchinosi e cercando, allo stesso tempo, un sound che vesta perfettamente l’indie contemporaneo, tra contaminazioni rock, pop e folk.

“Come trovare un equilibrio per cercare una ragione / ed avere un’opinione per morire con coerenza.”

Link a LIVIDI: https://spoti.fi/3L6HYXk

LIVIDI è stato registrato a Le Nuvole Studio, missato agli Indigo Studios di Palermo da Fabio Rizzo, masterizzato agli Schuller Sound di Valencia da Pablo Schuller e ha visto la produzione artistica di Massimo Blindur De Vita.

BARBATO è il progetto cantautorale di Donato Barbato, cantautore campano già frontman e fondatore del progetto Godo’. Finalista al concorso Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore, oggi è in studio per ultimare il disco d’esordio. BARBATO intaglia piccole storie, personali e collettive, a partire dai sentimenti inaspettati che ramificano dentro e fuori di noi, rifiutando la stasi e l’immobilismo.