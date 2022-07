Archetipi e vacanze: dimmi con chi vai e ti dirò dove andare e cosa fare

Vacanze estive: gli esperti di Guidapsicologi.it, ci spiegano quali sono gli archetipi più tipici del mondo dei racconti e come andare in ferie con loro

L’estate è arrivata e per alcune persone le vacanze possono essere un momento difficile. Come ad esempio per Peter Pan, Wendy, Cenerentola, Biancaneve, Superwoman, Cappuccetto Rosso e il Brutto Anatroccolo.

Gli esperti di Guidapsicologi.it, ci spiegano quali sono gli archetipi più tipici del mondo dei racconti, quali sono le caratteristiche che li caratterizzano, e ci lasciano alcuni consigli per gestirli e divertirci ad andare in vacanza con loro.

1. Peter Pan

Definizione:

Si definisce Peter Pan una persona egoista, molto egocentrica e immatura, con una totale mancanza di responsabilità nelle proprie azioni e decisa a non voler maturare per nulla al mondo. Vogliono e desiderano rimanere per sempre bambini e i loro comportamenti sono rivolti a quell’unico obiettivo.

In vacanza con Peter Pan:

– Dove: Disneyland sarebbe la sua vacanza da sogno, o qualsiasi hotel o parco acquatico dove possa sentirsi un bambino e dare libero sfogo al suo desiderio è l’ideale per la felicità di questo individuo.

– Consigli per gestirlo e divertirsi: lasciargli il proprio spazio, che possa divertirsi e dare libero sfogo al proprio tempo e alla propria energia, così da non intaccare il resto del gruppo. Cercare di farlo comportare correttamente o fargli notare continuamente quello che non va nel suo comportamento avrà un effetto inverso, e renderà la vacanza ancora peggiore.

2. Wendy

Definizione:

È tipicamente femminile. È il desiderio continuo di accontentare tutti, siano essi partner, figli, amici, ecc. Sentirti essenziale è il suo obiettivo per soddisfare coloro che la circondano. Si basa chiaramente sulla paura del rifiuto, dell’abbandono, del non sentirsi valorizzati. E dare il massimo rappresenta l’unico collegamento con la sicurezza.

In vacanza con Wendy: la sua vacanza ideale sarebbe un appartamento al mare, o in campeggio. Dove è lei che si “sacrifica” quotidianamente per il gruppo, mantenendo tutto in ordine.

– Dove: campeggio, appartamento al mare.

– Consigli per gestirla e divertirsi: lasciare che si senta importante ci aiuterà ad avere una vacanza tranquilla, non lasciarla sola, su richiesta, è in grado di trovare per tutti la migliore opzione di divertimento.

3. Cenerentola

Definizione

È la donna che vuole e desidera essere accudita in modo tale da creare una dipendenza esagerata in tutti gli aspetti della sua vita. Vuole e si sente a suo agio nell’essere supportata a livello finanziario, emotivo e familiare. Si tratta di una posizione di sottomissione desiderata. La base è la paura, che nasce dalla mancanza di amore nella sua infanzia, specialmente da parte materna.

In vacanza con Cenerentola: puoi goderti un hotel all-inclusive, dove sentirsi completa.

– Dove: hotel all inclusive, meglio se in una location esclusiva

– Consigli per gestirla e divertirsi: lascia che goda di tutte le comodità e si senta protetta. Regalarle una fiaba è l’opzione migliore per goderti anche tu la tua vacanza.

4. Biancaneve

Definizione:

Ha molti parallelismi con Cenerentola. Ma in questo caso si tratta di una necessità interiorizzata, dell’idea di valere unicamente per servire il proprio uomo. Deve essere fedele e proteggere i suoi cari senza che succeda loro nulla, deve vegliare sulla famiglia più tradizionale della storia. È l’archetipo che più di tutti ci mette davanti alla moderna disuguaglianza tra uomini e donne. La paura che si nasconde è la solitudine.

In vacanza con Biancaneve: anche se può sembrare strano dove Biancaneve sarebbe felice in vacanza è a casa, dove prendersi cura dei nani e del principe la renderebbe felice, le piace fare la casalinga.

– Dove: a casa, con uno sforzo in una casa vacanze (rigorosamente in un posto poco frequentato)

– Consigli per gestirla e divertirsi: lasciarle organizzare tutto ciò che il suo uomo desidera, renderlo felice, dedicarsi a prendersi cura di lui in modo esclusivo, le darebbe la vacanza perfetta.

5. Superwoman

Definizione: È la donna perfetta, ha sempre tutto sotto controllo, può fare tutto e si sacrifica continuamente, perché lei può, e si vede capace di tutto. È instancabile, controllata ed emotivamente è difficile per lei mostrare i suoi sentimenti, “non ha tempo” perché troppo presa da altre cose.

In vacanza con Superwoman: potrebbe essere un viaggio culturale in India, per esempio. Dove tutto è pianificato per tempo e dove riuscire a visitare anche l’angolo più remoto.

– Dove: viaggio culturale

– Consigli per gestirla e divertirsi: lasciare che vada al suo ritmo, che si iscriva alle escursioni che vuole fare, non deve percepire la compagnia altrui come un ostacolo alla sua voglia di divertirsi. Meglio separarsi quando non si riesce a mantenere il suo ritmo, e godersi il meritato relax.

6. Cappuccetto Rosso

Definizione:

Cappuccetto Rosso rappresenta l’innocenza, la verginità, l’anima pura e immacolata, la gentilezza, la predisposizione ad aiutare e trasmettere le qualità del femminile, ma anche l’inesperienza, la mancanza di maturità di una donna intelligente. È una donna che ha bisogno dell’adulazione, dell’ammirazione altrui. Cerca luoghi dove si sente amata. La paura che presenta è l’autostima.

In vacanza con Cappuccetto Rosso: viaggio in compagnia di amici.

– Dove: un viaggio tra amici. Dove la sua innocenza si rifletta nella possibiltà di lasciarsi andare senza problemi.

– Consigli per gestirla e divertirsi: fare complimenti su tutto ciò che riguarda il suo fisico, farla sentire attraente, anche se cerca di passare inosservata a livello sociale, il suo desiderio profondo è quello di essere osservata.

7. Brutto anatroccolo

Definizione

Questo è l’archetipo più studiato nel corso della storia. Lui è il diverso all’interno del suo gruppo. Il figlio che sente che il suo branco non lo capisce, quello che non si adatta all’ambiente in cui ha dovuto svilupparsi. Si sente strano e vive questo disagio sotto diversi punti di vista, un personaggio introverso al massimo, e il suo più grande desiderio è poter essere invisibile.

In vacanza con il Brutto Anatroccolo: campo estivo. Dove potrà osservare che la “stranezza” è più presente nella società di quanto immagina, che è la vera normalità, e dove ha la possibilità di esprimere tutto ciò che ha dentro in un ambiente sconosciuto.

– Dove: al campo estivo

– Consigli per gestirlo e divertirsi: sebbene il suo desiderio sia quello di stare da solo, trovarsi da solo può farlo sentire inappropriato. Stare soli con se stessi non li aiuta, vista la complessità interiore e l’insicurezza che lo caratterizza. Avere persone intorno a sé che non provengono necessariamente dal suo background familiare è un grande aiuto per creare una personalità propria. Lasciare che partecipi a una vacanza di gruppo, in un gruppo nuovo, è la soluzione migliore per le sue vacanze.