“Un altro giorno d’amore”: fuori la colonna sonora del film

Esce per Lost Generation Records (e in distribuzione Believe) “Un altro giorno d’amore – official extended soundtrack“, la colonna sonora ufficiale del film omonimo in anteprima alla 58a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. Cinque cover di cinque brani cult del pop italiano e internazionale, cinque classici reinterpretati dagli artisti di LGR – Lost Generation Records (Kimerica, Frontemare, Venus in Disgrace, Anna Soares) in una chiave diversa e personale.

LGR – Lost Generation Records nasce nell’agosto del 2019 con un’unica missione, quella di riaffermare la centralità della musica pop di qualità nel panorama culturale italiano con release mirate e collaborazioni transmediali. “Un altro giorno d’amore” è la loro prima soundtrack.

https://open.spotify.com/album/1FIg67xtCrk6GVIHddO46P?si=AfpB3RQzTien7hTwQX46Ww