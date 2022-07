“Risorto” su Rai Movie: ecco la trama del film

In prima serata su Rai Movie il film “Risorto“, per la regia di Kevin Reynolds con Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth: ecco la trama

Nella prima serata di sabato 16 luglio, Rai Movie propone il film “Risorto”, per la regia di Kevin Reynolds con Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth, Maria Botto, Luis Callejo, Antonio Gil. Mancano pochi giorni alla visita dell’imperatore Tiberio a Gerusalemme.

Ponzio Pilato ordina al tribuno militare Clavio di accertarsi della morte di un nazareno, Yeshua, appena crocifisso e che i proseliti acclamano come un re. In seguito alle pressioni di Caifa, il suo corpo viene sorvegliato, a causa delle voci di una sua possibile resurrezione. Nonostante ciò, il cadavere sparisce in maniera inspiegabile e Clavio avvia un’indagine che metterà progressivamente in dubbio il suo scetticismo.

Questa volta la storia della Resurrezione viene letta in modo diverso: “Risorto” sceglie la strada del thriller politico, attraverso la figura immaginaria di Clavio (Joseph Fiennes), che rifiuterà con ostinazione la via facile del compromesso, suggerita da Ponzio Pilato (Peter Firth) e arrivando a sacrificare la propria carriera per il bene più grande della Verità.

Tra gli interpreti, Cliff Curtis, a cui bastano poche inquadrature per delineare la figura di un Gesù in grado di trasmettere gioia e fiducia ai suoi discepoli con un semplice sorriso. Da citare anche la fotografia di Lorenzo Senatore e i costumi di Maurizio Millenotti, già candidato agli Oscar. Un film che deve la sua compattezza, la sua coerenza e il suo realismo al regista Kevin Reynolds (Robin Hood–Principe dei ladri, Rapa Nui, Waterworld), qui anche cosceneggiatore.