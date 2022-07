Francesca Crapanzano online con “Come foglia d’autunno”

Francesca Crapanzano torna sulla scena musicale con il nuovo singolo intitolato “Come foglia d’autunno”, disponibile in digitale

“COME FOGLIA D’AUTUNNO” è un brano che tocca le corde dell’anima e lo si capisce dalle prime parole del testo, scritto dal cantautore Massimo Galfano, quando dice vorrei essere una farfalla vorrei fermare il tempo, un’emozione dopo l’altra quando il testo si fonde con l’arrangiamento, curato per l’occasione dal Maestro Giuseppe Denaro, e la voce calda e possente di Francesca Crapanzanp lo interpreta.

Come Foglia D’autunno racconta la storia di una donna che ha dovuto fare i conti con la realtà di chi viene a sapere che forse non ha piu’ tanto tempo per dire fare o esprimere quello che non avrebbe mai detto fatto o espresso, il tempo un dettaglio cosi inespresso ma che diventa determinante quando sai di non averne poi cosi tanto, ma come in ogni fiaba che si rispetti lei c’è la fatta a superare tutto a vincere la battaglia piu’ importante della sua vita, quindi Come Foglia D’autunno vuole essere un inno alla vita e a chi c’è la fatta ma soprattutto a chi non c’è la fatta perché meglio esserci stati anche solo per un attimo che non essere mai esistiti. Al singolo seguirà anche l’uscita del videoclip.