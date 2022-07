Cibi a basso indice glicemico più indicati per i cardiopatici

Alimenti a basso indice glicemico favorisce una forma fisica più sana nei pazienti cardiopatici, secondo uno studio presentato all’ACNAP-EuroHeartCare Congress

Nutrirsi con alimenti a basso indice glicemico favorisce una forma fisica più sana nei pazienti con malattia coronarica, secondo uno studio presentato all’ACNAP-EuroHeartCare Congress 2022, un congresso scientifico della Società europea di cardiologia (ESC). (1)

L’indice glicemico (IG) classifica gli alimenti contenenti carboidrati in base alla rapidità con cui influiscono sulla glicemia. Gli alimenti ad alto IG causano un rapido aumento della glicemia e comprendono pane bianco, riso bianco, patate e dolci. Gli alimenti a basso IG vengono digeriti più lentamente e aumentano gradualmente la glicemia; comprendono alcuni tipi di frutta e verdura come mele, arance, broccoli e verdure a foglia verde, legumi come ceci, lenticchie e fagioli di rene e cereali integrali come riso integrale e avena. La carne, il pollame e il pesce non hanno un indice IG perché non contengono carboidrati.

Questo studio randomizzato e controllato ha valutato il potenziale beneficio di una dieta a basso IG sull’indice di massa corporea (BMI), sulla circonferenza vita, sulla circonferenza fianchi e sul rapporto vita-fianchi in pazienti con malattia coronarica.

Tra il 2016 e il 2019, lo studio ha assegnato in modo casuale 160 pazienti di età compresa tra 38 e 76 anni a una dieta a basso IG per tre mesi o a una dieta di routine. Entrambi i gruppi hanno continuato a ricevere le terapie standard per la malattia coronarica. Ai pazienti del gruppo a basso IG è stato consigliato di consumare alimenti a basso IG e di escludere quelli ad alto IG, continuando a consumare abitualmente proteine e grassi. Al gruppo che seguiva la dieta di routine è stato consigliato di consumare la dieta raccomandata per la malattia coronarica, che limita i grassi e alcune proteine come il latte intero, il formaggio, la carne, il tuorlo d’uovo e i cibi fritti. L’aderenza alla dieta è stata valutata con un questionario di frequenza alimentare. Gli indici antropometrici sono stati misurati al basale e a tre mesi.

L’età media dei partecipanti era di 58 anni e il 52% erano donne. Gli indici antropometrici erano simili tra i gruppi al basale. A tre mesi, tutte le misure corporee erano diminuite in entrambi i gruppi rispetto al basale, ma i cambiamenti erano significativi solo nel gruppo a basso IG.

Quando i ricercatori hanno confrontato i cambiamenti tra i gruppi dal basale al completamento dello studio, la dieta a basso IG ha portato a riduzioni significative dell’IMC e della circonferenza vita. L’IMC è diminuito di 4,2 kg/m2 nel gruppo a basso IG rispetto a 1,4 kg/m2 nel gruppo che seguiva la dieta di routine. La circonferenza vita è diminuita di 9 cm nel gruppo a basso IG rispetto ai 3,3 cm del gruppo che segue la dieta abituale. Non ci sono state differenze significative tra i gruppi per quanto riguarda la circonferenza dei fianchi e il rapporto vita-fianchi.

I ricercatori hanno anche esaminato se l’intervento avesse effetti diversi sulle donne e sugli uomini. Hanno scoperto che una dieta a basso IG aveva maggiori probabilità di influenzare la circonferenza della vita, la circonferenza dei fianchi e il rapporto vita-fianchi negli uomini rispetto alle donne. L’effetto benefico di una dieta a basso IG sul BMI è stato lo stesso per uomini e donne.

L’autore dello studio, Jamol Uzokov del Centro medico scientifico pratico repubblicano di terapia e riabilitazione medica di Tashkent, Uzbekistan, ha dichiarato: “Anche se sono necessari studi più ampi per confermare questi risultati, la nostra ricerca indica che enfatizzare gli alimenti a basso indice glicemico come parte di una dieta equilibrata potrebbe aiutare i pazienti con malattie cardiache a controllare il peso corporeo e il girovita”.

