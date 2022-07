Tendenze sui servizi di incontri online emerse durante la pandemia

Ad essere onesti, l’industria degli incontri online era salda in tutto il mondo già prima della pandemia Covid-19. Gli sviluppatori hanno implementato controvoglia nuove funzionalità e molte di quelle vecchie non hanno funzionato nel modo in cui avrebbero dovuto. Tuttavia, quando la pandemia di Covid-19 ha colpito il Pianeta nel 2020 e i Paesi hanno iniziato a imporre rigide restrizioni legate a coprifuoco e quarantena, è diventato chiaro che l’industria degli appuntamenti non sarebbe mai stata la stessa.

All’inizio, la popolarità dei siti e delle app di incontri è diminuita in modo significativo. Le persone avevano paura di essere contagiate e quindi non fremevano più per fare nuove conoscenze e incontrarsi dal vivo. Per questo motivo molti cominciarono a credere addirittura che gli appuntamenti online sarebbero stati un ricordo del passato. Fortunatamente, questo non è accaduto e gradualmente gli appuntamenti online hanno intrapreso la loro risalita al punto da rivelarsi essere più diffusi di quanto non lo fossero prima della pandemia. Questo non è dovuto solo al fatto che le persone hanno smesso di avere paura di comunicare dal vivo o che molti sono già stati vaccinati. Il motivo è anche che i servizi di incontri hanno finalmente iniziato a cambiare in meglio durante la pandemia. Le stesse tendenze degli appuntamenti online sono cambiate ed è di questi cambiamenti che vogliamo parlare oggi.

Nuove tendenze e innovazioni che hanno cambiato il mondo degli incontri online

Uno dei principali cambiamenti nel mondo degli appuntamenti online è che il numero di siti e applicazioni è aumentato a dismisura. Erano più che sufficienti, ma è stato durante il rigido coprifuoco che il numero è cresciuto rapidamente. Oggi ci sono più di 8.000 servizi di incontri online nel mondo.

Ma oltre alla crescita del numero di siti, diamo un’occhiata ad altre tendenze e dati più interessanti.

Le conversazioni sono diventate più lunghe e profonde

I rappresentanti di Tinder, Badoo e altri servizi famosi notano che recentemente c’è stato un aumento della durata delle conversazioni online degli utenti del 10-20%. Le persone hanno smesso di vivere di corsa e non si precipitano ad organizzare appuntamenti dal vivo. Al contrario, vogliono conoscere meglio la persona prima del primo incontro faccia a faccia.

Gli utenti del servizio di appuntamenti hanno iniziato a scegliere il proprio partner con maggiore attenzione

Questo è un dato di fatto, molti hanno davvero iniziato a studiare i profili dei potenziali partner in modo più attento e approfondito, comunicare su questioni che sono importanti per loro ed esaminare la persona in questione. Solo in un secondo momento discutono le opzioni per un vero incontro. Sempre più persone capiscono che le conoscenze di breve durata non sono sempre promettenti.

La popolarità delle chat video integrate nei siti e nelle app di incontri è cresciuta

Tinder, Badoo, Mamba, Bumble e molte altre piattaforme di incontri hanno già implementato la funzione di chat video nelle loro app e versioni web. Se non fosse stato per il coronavirus, difficilmente avremmo visto tale funzionalità in tempi brevi. È stato durante la pandemia che la popolarità dei servizi di videochiamata – Zoom, Discord, Skype e altri – è cresciuta. Gli sviluppatori di piattaforme di incontri si sono rapidamente fatti strada nella nuova tendenza e hanno tempestivamente aggiunto le chat video ai loro servizi. Ma esistono anche piattaforme separate per gli appuntamenti online tramite videocomunicazione: Omegle, Chatrandom, coomeet.com/it/camchat e altre. Per molti aspetti sono decisamente migliori delle classiche applicazioni di incontri, dove la funzione cam to cam chat è infatti in fase di test.

Uso attivo dell’intelligenza artificiale

Viene da sé che il trend degli ultimi sviluppi nel mondo dell’IA (intelligenza artificiale) abbia interessato anche l’industria degli appuntamenti. Gli algoritmi di apprendimento automatico sono stati utilizzati nei servizi di incontri online per anni. Tuttavia, è nella situazione attuale che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale ha raggiunto il suo apice. Il co-fondatore di Tinder Sean Rad ha già affermato che l’intelligenza artificiale cambierà presto completamente l’approccio agli appuntamenti online. Già ora, con il suo aiuto, gli algoritmi selezionano meglio la coppia ideale in base a decine e persino centinaia di parametri. In aggiunta, nel segmento della chat cam casuale, l’intelligenza artificiale ha già imparato a rilevare comportamenti inappropriati degli utenti e a porne rimedio senza la presenza dei moderatori.

Diffusione degli appuntamenti online

Non si può dire che gli appuntamenti su Internet siano una nuova tendenza. Ad esempio, nel servizio Hinge, la funzione di videoconferenza è in circolazione da molto tempo. Tuttavia, per molto tempo, quasi nessuno lo ha usato e, durante la pandemia, è letteralmente “esploso”. Secondo la stessa piattaforma Hinge, oltre il 64% di tutti gli utenti ha utilizzato questa funzione almeno una volta e il loro numero continua a crescere rapidamente. La chat livecam è scelta da migliaia di persone in tutto il mondo.

Servizi di incontri segmentati e di nicchia

Sempre più utenti di Internet preferiscono siti di incontri di nicchia. Tra i più interessanti possiamo nominare Hater — un’applicazione per trovare persone che, come te, disprezzano qualcosa o qualcuno in particolare; Wonder — per ragazze lesbiche e bisessuali; Muzmatch — per i musulmani e così via. Ci sono dozzine e persino centinaia di siti di incontri di nicchia. Ogni persona, se lo desidera, troverà qualcosa per sé. Inoltre, molte di queste piattaforme sono gratuite o piuttosto economiche. Quindi l’interesse per loro è aumentato solo ultimamente.

Dare importanza alle opinioni politiche nel corso della conoscenza

È interessante notare che i primi utenti hanno cercato di non condividere molto sulla politica nei siti e app d’incontri. Non era un argomento tabù, ma nessuno voleva sembrare troppo noioso o alienare l’interlocutore con altre opinioni politiche. Ora la situazione è cambiata per ragioni non del tutto chiare. Ad esempio, i rappresentanti del servizio di appuntamenti OkCupid affermano di aver condotto un sondaggio su larga scala, durante il quale oltre 2 milioni di utenti hanno affermato di volere che il loro futuro partner condividesse con loro opinioni politiche. E il 60% di tutti gli intervistati ha affermato che non sarebbe in grado di incontrare una persona che ha opinioni politiche diverse.

La comparsa dei servizi di incontri vocali

Dopo il successo strabiliante di Clubhouse, tutti hanno iniziato ad adottare la funzione di comunicazione vocale in un formato simile: Facebook, Telegram e altri. Anche nel campo degli incontri online sono iniziati cambiamenti in questa direzione. È così che è apparso un interessante servizio, Vox, in cui non ci sono profili e solite foto. Invece, gli utenti registrano le loro voci, ascoltano le registrazioni degli altri, mostrano apprezzamento, si conoscono e continuano a comunicare in un formato che è conveniente per loro. Probabilmente, nel prossimo futuro vedremo molti siti simili a Vox.

Riassumiamo

L’industria degli incontri online, che non ha fatto progressi, finalmente si è mossa dal punto morto nella quale si trovava. Gli sviluppatori si sono resi conto che nella forma classica i servizi di appuntamenti non soddisfano più l’utente al meglio. I loro algoritmi sono obsoleti e la loro funzionalità è troppo limitata. Ora, finalmente, assistiamo a cambiamenti davvero significativi, che è una buona notizia.

Al momento infatti, fortunatamente, non ci sono restrizioni così dure nel mondo come nel 2020. È diventato più facile vivere, comunicare e incontrare nuove persone, ma siamo ancora lontani dalle realtà della precedente “normalità” e da tutte le opportunità che abbiamo avuto.

È molto positivo che, oltre alle conseguenze negative della pandemia di coronavirus, si stiano osservando anche alcune tendenze positive. Il miglioramento dei servizi di incontri e la loro modernizzazione è sicuramente uno di queste. Speriamo che gli sviluppatori ci soddisfino in modo costante con nuove soluzioni e innovazioni interessanti, di cui oggi non siamo ancora a conoscenza.