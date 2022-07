Disturbo depressivo maggiore: cariprazina efficace sui sintomi

La cariprazina in aggiunta alla terapia è stata collegata a una riduzione dei sintomi depressivi nei pazienti con disturbo depressivo maggiore (MDD)

La cariprazina in add-on è stata collegata a una riduzione dei sintomi depressivi nei pazienti con disturbo depressivo maggiore (MDD) che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia in corso, secondo uno studio di fase III i cui risultati sono stati esposti alla riunione annuale dell’American Psychiatric Association (APA), a New Orleans.

Riduzioni del punteggio totale della scala MADRS

Quando aggiunta a un antidepressivo di prima linea, cariprazina – alla dose di 1,5 mg una volta al giorno – ha comportato riduzioni medie significativamente maggiori del punteggio totale della Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) in 6 settimane rispetto al placebo, ha riferito Gary Sachs, del Massachusetts General Hospital di Boston.

Il trattamento con cariprazina da 1,5 mg ha dimostrato differenze significative rispetto al placebo solo entro la settimana 2 del trattamento e il 44% dei pazienti è stato considerato MADRS-responder – ovvero con una riduzione del 50% o superiore rispetto al basale del punteggio totale – entro la settimana 6, ha detto Sachs.

Nel terzo braccio dello studio, i pazienti sono stati trattati con 3 mg/die di cariprazina aggiunti a un antidepressivo di prima linea. Mentre questi pazienti hanno visto riduzioni anche maggiori del punteggio MADRS rispetto al placebo entro la settimana 6, la differenza non era statisticamente significativa.

Alla fine dello studio, il 39,3% dei pazienti in questo gruppo a più elevata forza di trattamento erano considerati MADRS-responder rispetto al 34,9% di quelli trattati con placebo.

«Penso che al singolo paziente darei una possibilità più lunga di rispondere a 1,5 mg, ma se non avesse effetti avversi [AE], non esiterei a provare almeno una dose più alta» ha spiegato Sachs, aggiungendo che in un precedente studio a dosaggio flessibile, dosi comprese tra 2 e 4,5 mg erano efficaci nel ridurre il punteggio totale MADRS.

Per alcuni endpoint meglio il dosaggio inferiore

Per l’endpoint secondario dello studio relativo alla variazione del Clinical Global Impressions-Severity Score, i pazienti trattati con 1,5 mg e 3 mg hanno visto un calo del punteggio di 0,3 punti e 0,2 punti rispetto al placebo, rispettivamente.

Per quanto riguarda altre misure, i pazienti con la dose da 1,5 mg hanno visto effetti di trattamento significativamente maggiori rispetto al placebo, mentre quelli con la dose da 3 mg hanno visto miglioramenti non significativi:

17-item Hamilton Depression Rating Scale: -2,1 per 1,5 mg; -1,2 per 3 mg;

Hamilton Rating Scale for Anxiety: -1,3; -0,8;

Clinical Global Impressions-Improvement: -0,3; -0,3.

Cariprazina appartiene alla classe degli antipsicotici atipici ed è stato approvato per la prima volta dalla FDA nel 2015. L’agente prevede attualmente tre indicazioni: trattamento degli adulti con schizofrenia (1,5-6 mg/die), trattamento acuto di episodi maniacali o misti associati al disturbo bipolare di tipo I (3-6 mg/die) e trattamento degli episodi depressivi associati al disturbo bipolare di tipo I (1,5 o 3 mg/die).

Domanda supplementare per nuova indicazione

Sulla base dei risultati di un programma clinico, compresi i dati attuali, lo sviluppatore AbbVie ha presentato una domanda supplementare di nuovo farmaco per cariprazina nel febbraio 2022 cercando una quarta indicazione per il trattamento aggiuntivo del disturbo depressivo maggiore nei pazienti che stanno ricevendo una terapia antidepressiva in corso.

«Questa è una nuova area terapeutica per questo composto. In un certo senso, ciò che fa è rendere più facile il lavoro dello psichiatra» ha detto Sachs, sottolineando quanto spesso i pazienti con depressione, proprio come quelli in questo studio, hanno sofferto di depressione per 12-15 anni. «Che abbiano alti o solo bassi, in realtà non importa molto. Queste sono persone che trascorrono molto tempo depresse».

«L’enigma del DSM-5 è che anche se i pazienti avessero un parente di primo grado con disturbo bipolare – e se anche avessero fallito più farmaci antidepressivi standard – rimane una diagnosi in cui non si dispone di un’alternativa che abbia dimostrato di avere efficacia» ha aggiunto Sachs, sottolineando che è esattamente questo il punto dove entra in gioco questo studio.

«Ora abbiamo un’altra classe di farmaci che usiamo che sono davvero molto diversi. Non sappiamo che cosa renda questi farmaci efficaci» ha specificato Sachs. «Ma per chiunque fosse stato malato – come si vede in questo studio per 6 mesi o più – e non avesse risposto a una dose adeguata di un antidepressivo standard, ritengo che questo farmaco sia la prima scelta ragionevole per qualsiasi paziente del genere».

La popolazione in studio e il profilo di sicurezza

Lo studio, condotto in 116 centri, ha incluso 250 pazienti randomizzati alla dose da 1,5 mg, 252 alla dose da 3 mg e 249 al placebo. I pazienti avevano un’età media di circa 45 anni; erano a maggioranza femminile e prevalentemente caucasici con un BMI intorno a 30.mL’attuale durata dell’episodio di MDD variava da 6,8 mesi a 8,3 mesi con un numero medio di episodi depressivi nel corso della vita tra 6 e 7.

In tutti i gruppi di trattamento, l’aumento di peso medio è stato inferiore a 1 kg. Gli eventi avversi emergenti dal trattamento più comuni includevano acatisia, nausea, mal di testa, insonnia e sonnolenza. Più pazienti nel gruppo 3 mg hanno interrotto il trattamento a causa di eventi avversi (7,1% vs 1,2% nel gruppo da 1,5 mg vs 2,4% nel gruppo placebo). Non si sono verificati decessi nello studio, ha riferito infine Sachs.

Fonte:

Sachs G, et al “Cariprazine for the adjunctive treatment of major depressive disorder: results of a randomized phase 3 placebo-controlled study” APA 2022; Poster P7-037.