Crisi di governo: dal Pd alla Lega, cosa chiedono ora i partiti

Crisi di governo, i partiti prendono posizione dopo le dimissioni di Draghi respinte da Mattarella. Pd e Renzi: “Ricreare la maggioranza”. La Lega vuole il ritorno alle urne

Dopo averle annunciate in Consiglio dei ministri, il premier Mario Draghi ha presentato le proprie dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che però le ha respinte invitandolo a riferire mercoledì alle Camere. Secondo fonti del Pd ora bisogna lavorare perché “si ricrei la maggioranza e il governo Draghi possa ripartire. Il Paese piomba in una crisi gravissima che non può permettersi”.

LETTA: “CONFERMARE LA FIDUCIA AL GOVERNO DRAGHI”

“Ora ci sono cinque giorni per lavorare affinché il Parlamento confermi la fiducia al governo Draghi e l’Italia esca il più rapidamente possibile dal drammatico avvitamento nel quale sta entrando in queste ore”. Cosi’ su Twitter il segretatio del Pd, Enrico Letta.

LEGA: “ITALIA E DRAGHI VITTIME DEI 5S E DELLE FORZATURE DEL PD”

“La Lega è stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidente Draghi e l’Italia erano vittime dei troppi No del Movimento 5 Stelle e delle forzature ideologiche del Partito Democratico. La Lega, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi, condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: è impensabile che l’Italia debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, nessuno deve aver paura di restituire la parola agli italiani“. Così una nota del partito di Matteo Salvini.

RENZI: “LAVORIAMO PER UN DRAGHI-BIS”

“Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno fatto male al Paese anche stavolta. Noi lavoriamo per un Draghi-Bis da qui ai prossimi mesi per finire il lavoro su Pnrr, legge di Bilancio e situazione ucraina“. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, su Twitter.

MELONI: “LEGISLATURA FINITA, ELEZIONI SUBITO”

“Con le dimissioni di Draghi per Fratelli d’Italia questa legislatura è finita. Daremo battaglia affinché si restituisca al popolo italiano quello che i cittadini di tutte le altre democrazie hanno: la libertà di scegliere da chi farsi rappresentare. #ElezioniSubito”. Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, presidente di FdI.