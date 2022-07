Saugella presenta la nuova promo “NienteDiMeno”

Saugella, il brand di Mylan – A Viatris Company che da oltre 40 anni sostiene il benessere intimo delle donne di ogni età, lancia una nuova limited edition… per chi non vuole rinunciare a nulla! “NienteDiMeno” è la promo di Saugella dedicata alle donne che affrontano la menopausa, e si compone del detergente intimo specifico Saugella Poligyn nel pratico formato da 750ml al prezzo del 500 ml.

NIENTE DI MENO, anzi Saugella ti dà di più… Il 50% di prodotto in più rispetto al formato da 500ml! In farmacia e parafarmacia, troverai la qualità che da sempre caratterizza Saugella, da oggi in un formato ancora più conveniente!

La MENOPAUSA è una fase nella vita che non ha NIENTE DI MENO rispetto alle altre. Uno studio condotto da Edelman su 1.000 donne in menopausa ha anzi evidenziato come essa rappresenti il terzo momento più importante della vita di una donna, dopo le mestruazioni e il parto. Il 72%* delle donne intervistate nella ricerca dichiarano di amare questa nuova fase della vita perchè la considerano come un momento in cui dedicare più tempo a loro stesse, in cui si sentono più libere e decidono molte volte di reinventarsi*, ed è anche per questo che la menopausa viene spesso definita una “Seconda Primavera”. Se ci pensiamo, sono tanti gli esempi di donne che a livello personale e professionale hanno raggiunto i maggiori successi proprio dopo i 50 anni. La menopausa è un passaggio del tutto naturale che porta ad una maggiore consapevolezza del proprio corpo e della propria femminilità. Questo periodo può diventare un’occasione per dare una svolta alla propria vita e intraprendere percorsi nuovi e differenti. Saugella lo sa e per questo vuole parlare della menopausa senza tabù.

In Italia, infatti, l’83%* delle donne dichiara di sentirsi a proprio agio a parlare di menopausa sia con amici e famigliari che con personale medico, e che condividere la loro esperienza le fa sentire più supportate e meno sole. Inoltre per il 96%* di loro è importante educare le altre donne sull’argomento per permettere loro un’esperienza migliore in questa fase della vita.

Saugella per accompagnare le consumatrici durante questo passaggio delicato, in cui è normale provare incertezza ed essere assalite da dubbi e preoccupazioni, ha messo a disposizione un servizio di consulenza che dà la possibilità di rivolgersi ad una ginecologa per rispondere a qualsiasi domanda in tema di menopausa. È possibile accedere al servizio di consulenza, valido fino a Dicembre 2022, tramite il QR Code sulla confezione di Saugella Poligyn o direttamente sulla pagina NIENTEDIMENO sul sito di Saugella (https://www.saugella.it/it-it/novita-per-te/nientedimeno).

Saugella continua a promuovere il concept “Femminile Singolare”, che accompagna il brand da ormai due anni, per celebrare la singolarità di ogni donna, nella consapevolezza che non esiste un modo univoco di essere femminile. Ogni donna è femminile singolare anche nelle proprie esigenze di benessere intimo, e questo vale in particolar modo dopo la menopausa, un’occasione per imparare a conoscere meglio sé stesse e scoprire nuovi modi di vivere la propria femminilità. In menopausa il benessere intimo diventa ancora più importante così come la scelta del prodotto specifico per questa fase della vita*: per questo Saugella Poligyn, emolliente e lenitivo a pH neutro, per i fastidi legati alla menopausa e per garantire ogni giorno una corretta igiene intima.

La limited edition Saugella “NienteDiMeno” comprende:

• Saugella POLIGYN: Detergente intimo quotidiano nel formato in edizione limitata da 750ml a pH neutro con azione lenitiva ed emolliente, che aiuta ad alleviare i fastidi e il prurito tipici della menopausa, grazie anche agli estratti di Camomilla e Bisabololo.

La limited edition Saugella “NienteDiMeno” è disponibile da META’ GIUGNO e il servizio di consulenza ha una durata limitata fino a DICEMBRE 2022. È possibile acquistarla in farmacia e parafarmacia, al prezzo di €15,80 (prezzo consigliato).

*Ricerca di mercato Edelman DXI su 1.000 donne in menopausa Maggio 2022.