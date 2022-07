Previsioni meteo 14 luglio 2022: anticiclone africano in ritardo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 luglio 2022: bel tempo e caldo in aumento sulle nostre regioni ma senza eccessi almeno fino a domenica prossima

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia in queste ore e arrivano buone notizie sul fronte del caldo. Il campo di alta pressione di matrice sub-tropicale che avrebbe dovuto far salire le temperature da oggi resta confinato tra l’Atlantico e la Penisola iberica e dunque sull’Italia avremo temperature in rialzo ma senza arrivare a valori record. Previste dunque solo città da bollino verde o giallo (livelli di allerta 0 e 1) e nessuna da bollino arancione o rosso per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani non avremo variazioni di rilievo. Il tempo risulterà stabile e soleggiato su tutta la Penisola con caldo sopportabile: le temperature saranno di 5-6°C superiori alla media stagionale almeno fino a domenica. Il tanto temuto arrivo dell’anticiclone nordafricano è atteso per la prossima settimana, anche se i modelli mostrano incertezza e serviranno dunque ulteriori aggiornamenti.

Intanto per oggi, giovedì 14 luglio 2022, al Nord Italia al mattino cieli parzialmente nuvolosi con maggiori addensamenti sul Triveneto ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali su Alpi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue piogge sulle Alpi centro-orientali, cieli sereni o poco nuvolosi sui restanti settori. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana giornata all’insegna del tempo asciutto grazie all’anticiclone che porterà cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche nube in Sicilia ma senza fenomeni di rilievo associati, ancora soleggiato altrove. In serata cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

In Calabria giornata all’insegna del tempo asciutto grazie all’anticiclone che porterà cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature minime e massime in rialzo al Nord, minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo al Centro-Sud.

