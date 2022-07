Dieta: come ritrovare linea e salute senza perdere il gusto

Alimentazione e dieta in estate. Come ritrovare linea e salute senza perdere il gusto: da L’Aquila la soluzione per vivere al meglio, senza sacrifici o rinunce

L’estate è arrivata e quest’anno, anche per coloro che hanno rinunciato alla temuta “prova costume”, è disponibile una soluzione pratica ed innovativa per ritrovare la forma fisica e, soprattutto, per migliorare il proprio stato di salute, senza sacrifici o magie. Del resto, ormai è scientificamente dimostrato che la riduzione di zuccheri e carboidrati ha effetti benefici oltre che sulla linea, sul buon funzionamento di tutto il corpo, quindi la chiave per vivere al meglio sta proprio lì.

Ormai è scientificamente provato, tra i nemici della longevità sana il più temibile è l’infiammazione cronica indotta da una dieta sbagliata.

Si tratta di un killer silenzioso che non si manifesta con sintomi e non provoca dolore ma è letale e fortemente debilitante. Tale stato infiammatorio deriva da diversi fattori, tra cui l’eccesso di zuccheri. Il punto non è vivere oltre i 100 anni, avvalendosi di farmaci e macchine, ma arrivare alla vecchiaia in forma, nel pieno delle proprie facoltà fisiche e mentali e questo è possibile curando il proprio stile di vita, sin dalla giovinezza, a partire dall’alimentazione. Il che non equivale a diete massacranti, caratterizzate da privazioni e rinunce che, al contrario, provocano un effetto yo-yo e un dimagrimento di scarsa qualità, con perdita di massa muscolare più che del tessuto adiposo. Al contrario, il segreto per curare l’alimentazione è adottare un regime alimentare sano, equilibrato ma, nello stesso tempo, gratificante e soddisfacente. Tutto questo oggi è realmente possibile grazie a LightFlow, azienda nata a L’Aquila, dopo il terremoto, da un’idea dell’illuminato imprenditore Fabrizio Mellone che, avendo come mission quella di diffondere il benessere presso il numero di persone più ampio possibile è riuscito, radunando un pull di esperti, a realizzare una linea di prodotti ideali per condurre un’alimentazione chetogenica o low carb, senza cambiare le proprie abitudini.

“Partendo dal presupposto che il dimagrimento non è solo una questione estetica ma di salute, – ha spiegato Mellone – siamo riusciti a rendere piacevole e gustosa un’alimentazione sana e povera di zuccheri. Abbiamo creato dei prodotti, identici, nell’aspetto e nel gusto, a quelli tradizionali ma completamente diversi per ingredienti e valori nutrizionali.” “Per testarne l’efficacia e la validità – ha continuato Fabrizio Mellone – li abbiamo sottoposti ad uno studio scientifico, guidato dal prof. Roberto Cannataru, condotto da 4 università: Federico II di Napoli; Politecnico di Milano; Università della Calabria e Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”; con il supporto di laboratori scientifici di fama nazionale: Imbio, Istituto Medicina e Biologia e Artemisia Lab; pubblicato su Pubmed, una delle più autorevoli riviste scientifiche di stampo internazionale: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30474543/”.

“I risultati sono stati STRABILIANTI e hanno superato di gran lunga le aspettative. Il regime alimentare low carb, supportato dai prodotti LightFlow, ha favorito un’importante perdita di peso, in media di 8kg (con picchi di 20 kg in soggetti con forte obesità) che ha riguardato esclusivamente il tessuto adiposo. In altre parole, – ha proseguito Mellone citando la dott.ssa Maria Cristina Caroleo – è emerso che questo regime dietetico agevola il dimagrimento; migliora il profilo metabolico e, in più, agisce positivamente sui Micro RNA, particolari biomolecole, estremamente importanti nella regolazione della risposta immunitaria; antinfiammatoria e nella sorveglianza antitumorale dell’organismo.” “Lo studio – ha concluso Mellone – ha confermato che questa è la strada giusta per migliorare la salute attraverso l’alimentazione; in primis, riducendo l’infiammazione data dagli zuccheri, di cui sono pressoché privi i prodotti LightFlow. Inoltre, lo studio ha dimostrato che, con i nostri alimenti, seguire una un’alimentazione low carb è molto più facile, piacevole e gestibile, eliminando i rischi di eccedere con le proteine e di cedere alle tentazioni.”