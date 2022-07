Diabete: nuovo studio canadese su aggiunta empagliflozin

Nelle persone affette da diabete di tipo 1 l’aggiunta di empagliflozin ha migliorato il controllo della glicemia secondo un nuovo studio canadese

Nelle persone affette da diabete di tipo 1 l’aggiunta di empagliflozin, un farmaco che promuove l’escrezione di glucosio nelle urine, sia alla somministrazione di insulina con un sistema a circuito chiuso che alla terapia standard con microinfusore ha migliorato il controllo della glicemia. È quanto merge dai risultati di uno studio canadese pubblicato sulla rivista Nature Medicine.

Le persone che convivono con il diabete di tipo 1 richiedono una terapia sostitutiva dell’insulina per tutta la vita per gestire i livelli elevati di glucosio. I sistemi automatizzati di somministrazione di insulina a circuito chiuso (chiamati comunemente pancreas artificiale) sono tecnologie avanzate, progettate per gestire la malattia automatizzando la somministrazione di insulina tramite un microinfusore portatile, regolato da un sensore di glucosio indossabile e da un algoritmo che gestisce il dosaggio. Da soli, questi dispositivi elettronici non consentono a tutti i pazienti di raggiungere i livelli di glucosio desiderati, hanno premesso gli autori.

«Abbiamo cercato di combinare il farmaco con la tecnologia a circuito chiuso, due strategie che riducono efficacemente i livelli di glucosio nel sangue, allo scopo di migliorare le opzioni di trattamento esistenti» ha affermato il primo autore dello studio Ahmad Haidar del Research Institute del McGill University Health Center (RI-MUHC) di Toronto, Ontario, Canada.

Uno studio multisito canadese

Lo studio clinico controllato con placebo, condotto in collaborazione con il Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute di Toronto, ha coinvolto 28 partecipanti per confrontare per quattro settimane quattro diversi approcci terapeutici: terapia a circuito chiuso più empagliflozin, terapia a circuito chiuso più placebo, terapia con pompa standard più empagliflozin e terapia con pompa standard più placebo.

L’efficacia di empagliflozin rispetto al placebo in aggiunta al sistema a circuito chiuso ha portato a un aumento del tempo trascorso nell’intervallo glicemico target del 7,2% rispetto alla sola terapia con pancreas artificiale. Secondo le linee guida internazionali, un aumento superiore al 5% è considerato clinicamente significativo.

Nonostante questo contributo sostanziale al controllo glicemico, l’aumento del tempo nell’intervallo quando empagliflozin è stato aggiunto alla terapia a circuito chiuso è stato inferiore rispetto a quando è stato aggiunto alla terapia con microinfusore (7,2 contro 11,4%). Secondo i ricercatori questo è probabilmente dovuto al fatto che, al contrario della terapia con microinfusore, sia empagliflozin che la terapia a circuito chiuso funzionano in modo continuo e reattivo al glucosio, con una possibile parziale sovrapposizione nella loro azione. Hanno inoltre sottolineato che la combinazione terapia a circuito chiuso/empagliflozin è stata associata a un tempo nell’intervallo superiore del 17,5% rispetto a quella con microifusore e placebo.

«Questo studio ha dimostrato che empagliflozin può migliorare le prestazioni dei sistemi a circuito chiuso» ha dichiarato il co-autore Jean-François Yale, responsabile dello studio presso il MUHC. «Questi risultati incoraggiano ulteriori valutazioni sui benefici delle terapie aggiuntive per chi soffre di diabete di tipo 1 e lotta per raggiungere gli obiettivi raccomandati con il solo utilizzo di questi dispositivi».

Potenziali benefici oltre al controllo della glicemia

Empagliflozin, che è approvato per il trattamento del diabete di tipo 2, è stato valutato in diversi studi clinici per il diabete di tipo 1. Fa parte della classe degli SGLT2 inibitori, che agiscono indipendentemente dall’insulina per ridurre i livelli ematici di glucosio.

«Questi farmaci forniscono benefici cardiaci e renali nel diabete di tipo 2, inoltre migliorano il peso corporeo e la pressione sanguigna per le persone che convivono con il diabete di tipo 1» ha commentato Haidar. «Considerati questi vantaggi, questa combinazione di terapie ha le potenzialità per apportare ampi benefici oltre il controllo del glucosio».

Mitigare i rischi di chetoacidosi diabetica

La chetoacidosi diabetica, una complicanza del diabete grave e potenzialmente pericolosa per la vita, si verifica quando il fegato produce livelli elevati di chetoni per compensare la mancanza di insulina. Chi soffre di diabete di tipo 1 è più a rischio di chetoacidosi diabetica rispetto al diabete di tipo 2.

Anche se nello studio non si sono verificati eventi di chetoacidosi diabetica, i tassi di chetosi sono aumentati con l’uso di empagliflozin ed erano più elevati durante la terapia a circuito chiuso. Erano inferiori nei partecipanti con indice di massa corporea (BMI) più elevato. Sulla base di questi risultati, secondo i ricercatori sono necessarie strategie per mitigare il rischio di chetoacidosi e dispositivi di monitoraggio continuo dei chetoni per tenere sotto controllo e gestire meglio le persone ad alto rischio di sviluppare chetoacidosi diabetica.

