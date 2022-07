Previsioni meteo 13 luglio 2022: caldo in aumento

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 13 luglio 2022: tempo stabile sull’Italia ma con la rimonta dell’anticiclone africano tornano a salire le temperature

Ultime ore con condizioni meteo gradevoli sull’Italia e caldo nella norma. È in arrivo infatti una nuova e intensa ondata di calore a causa dell’anticiclone di matrice nordafricana che da domani inizierà a soffiare aria rovente sulle nostre regioni. Nella giornata di oggi, come detto, avremo ancora clima in prevalenza stabile e caldo in aumento ma ancora su valori in linea con la media stagionale. Non avremo ancora città da bollino rosso per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute ma nei prossimi giorni il numero è destinato a crescere.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani è atteso il ritorno dell’anticiclone africano, che porterà una nuova ondata di caldo su tutta la nostra Penisola. Avremo dunque cieli sereni e temperature in graduale aumento, con valori che entro domenica potranno raggiungere e superare anche i +40°C nelle grandi città, al Sud e Isole Maggiori. Il picco è atteso entro l’inizio della settimana e la durata è stimata in almeno 7-10 giorni.

Intanto per oggi, mercoledì 13 luglio 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli per lo più sereni e qualche addensamento tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio temporali localizzati sulle Alpi occidentali, invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni . Al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne con possibili associate delle piogge isolate specie sul Lazio, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Toscana tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi interni con possibilità di acquazzoni o temporali sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piogge e acquazzoni nelle zone interne tra Campania, Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. In serata fenomeni in esaurimento con tempo asciutto ovunque e cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento al pomeriggio sulle zone interne con possibilità di acquazzoni o temporali. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in calo al Centro e sulla Sardegna, in aumento sulle restante regioni; massime stabili o in aumento al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, in lieve calo al Sud.

