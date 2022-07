Pari opportunità: Salvini attacca la Boldrini

Salvini fa il ‘verso’ alla Boldrini: “Basta bambine che giocano con le barbie”. Su Facebook un video sulla deputata che parla di pari opportunità

“Basta con le bambine che giocano con le Barbie e con le pentole…’. Boldrini e PD, se non ci fossero bisognerebbe inventarli!”. Matteo Salvini torna ad attaccare Laura Boldrini. Tra i due ci sono state spesso scintille negli anni passati a causa di dichiarazioni del leader della Lega verso l’ex presidente della Camera che lei stessa aveva definito in più occasioni “sessiste”.

E Salvini, con un post su Facebook, sembra di nuovo puntare il dito contro la deputata Pd per le sue battaglie sulla questione di genere. Sotto il suo post Fb, il leader della Lega allega un video di Boldrini che parla di educazione culturale tra i piu’ giovani per le pari opportunità. Il video viene ‘storpiato’, in modo un po’ canzonatorio, nel momento in cui Boldrini, per spiegare che occorre non dividere i compiti tra ‘maschi’ e ‘femmine’ fin dalle scuole, dice: “A non dare alle bambine le pentoline e le barbie…”. Questa frase viene sottolineata in ‘loop’.