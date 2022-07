Da Inoki a Murubutu: gli ospiti di Under Fest 8

Il festival hip hop Under Fest 8 di Ravenna, in programma dal 29 luglio, ospiterà Inoki, R.A. The Rugged Man, Davide Shorty, Murubutu, Mattak, Disme e altri

L’ottava edizione di Under Fest, con la direzione artistica dei rapper Moder e Kenzie, si svolgerà dal 29 luglio al 10 agosto in provincia di Ravenna in varie location e tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito. A esibirsi dal vivo come main artist delle 7 giornate ci saranno, in ordine cronologico, Mattak, Dj Fastcut (Dead Poets), Inoki, Disme, R.A. The Rugged Man e Davide Shorty. Inoltre saranno ospiti dei talk Murubutu, gli Arcade Boyz e altri addetti ai lavori del mondo hip hop. La prossima settimana verrà annunciato il programma completo di questa nuova edizione in cui tanti rapper della scena underground provenienti da ogni parte d’Italia daranno vita a showcase e jam.

Under Fest è il festival italiano che celebra lo spirito hip hop delle origini e la scena rap underground con un format originale che prevede sia dei live canonici sia la presenza simultanea sul palco di più artisti per esibizioni intrecciate, a rotazione (come i “cypher” dei primi tempi di vita del rap nel Bronx), sia vari incontri in cui il pubblico può dialogare con esperti, addetti ai lavori, giornalisti e artisti. Anche grazie allo spazio concesso ai talenti più giovani, Under Fest si contraddistingue per un clima di festa in cui gli artisti si confondono tra il pubblico.

L’unico ospite internazionale di questa edizione di Under Fest sarà lo statunitense R.A. The Rugged Man, che si esibirà domenica 7 agosto in Piazza Vivaldi a Lido Adriano (RA). Il rapper classe 1974, originario dello stato di New York, nella sua carriera ha collaborato, tra gli altri, con The Notorious B.I.G., Mobb Deep, Talib Kweli, Ice-t e Chuck D, ed è noto per l’energia dei suoi live show. I principali artisti italiani in cartellone, Mattak (venerdì 29 luglio al Bagno Polka di Marina Romea), Dj Fastcut (giovedì 4 agosto al Bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna), Inoki (venerdì 5 agosto in Piazza Vivaldi a Lido Adriano), Disme (sabato 6 agosto in Piazza Vivaldi a Lido Adriano) e Davide Shorty (mercoledì 10 agosto al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna) rappresentano, invece, vari stili e diverse generazioni.

