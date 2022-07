Stanchezza d’estate: un aiuto da Sargenor Plus

Senso di stanchezza con l’arrivo della stagione estiva: Sargenor Plus aiuta a ritrovrea la giusta carica fisica e mentale

Con l’arrivo della stagione estiva, le temperature iniziano alzarsi, le giornate si allungano e con esse aumenta la voglia di rimettersi in movimento. Spesso tuttavia, l’estate porta con sé anche un forte senso di stanchezza sia mentale che fisica, dovuta alla difficoltà del nostro corpo ad abituarsi ai nuovi ritmi. Questo cambiamento di abitudini, legato anche ad una alterazione del ciclo circadiano, può portare ad un indebolimento generale dell’organismo, maggiormente esposto agli agenti esterni.

Niente paura! L’integratore alimentare Sargenor Plus, a base di arginina e vitamina C che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, e magnesio che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, è l’alleato perfetto per vivere la stagione estiva con lo spirito giusto. In più, il formato di Sargenor Plus è pratico e comodo: basterà sciogliere in acqua le compresse effervescenti.

SARGENOR PLUS

Il prodotto

Integratore alimentare con arginina, vitamina C e magnesio.

Indicazioni

un integratore alimentare a base di arginina, vitamina c e magnesio può essere utile negli stati di stanchezza e affaticamento fisico e mentale. L’Arginina è un aminoacido normalmente presente nel nostro organismo e in una dieta equilibrata, dotato di importanti caratteristiche nutrizionali e biochimiche. La Vitamina C contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Il Magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

SARGENOR, in sintesi

• a base di arginina, vitamina C e magnesio

• può essere utile negli stati di stanchezza e affaticamento fisico e mentale

• senza glutine

Modalità d’uso

Scogliere una compressa effervescente in un bicchiere d’acqua ed assumere la soluzione così ottenuta 1 volta al giorno, preferibilmente al mattino.

SARGENOR PLUS è un brand Mylan, a Viatris Comany

Confezione: 14 Compresse Effervescenti

Prezzo al pubblico: 15,04€