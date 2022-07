Previsioni meteo 12 luglio 2022: piogge sparse nel pomeriggio

Le previsioni meteo di oggi, martedì 12 luglio 2022: prosegue la fase con caldo nella norma, prima del ritorno dell’anticiclone africano da giovedì

Le condizioni meteo sull’Italia sono ancora influenzate da una residua circolazione settentrionale, pilotata da una saccatura presente sull’Est Europa ed in scorrimento sul bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre. Nel corso del weekend ed inizio settimana il tempo risulta dunque in prevalenza stabile e con caldo nella norma. Sarà così anche nella giornata odierna, nella quale non avremo città da bollino rosso per il caldo come indica il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Attenzione solo a isolati temporali di stampo pomeridiano al Nord e al Centro.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani non avremo variazioni di rilievo, con tempo stabile e possibilità di piogge sparse nel corso del pomeriggio sui rilievi e zone interne del Centro. A seguire, da giovedì, dovremo fare i conti con il ritorno dell’anticiclone africano, che riporterà il caldo su tutta la nostra Penisola. Il picco è atteso entro domenica prossima.

Intanto per oggi, martedì 12 luglio 2022, al Nord Italia al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio qualche pioggia sulle Alpi, invariato altrove. In serata residui fenomeni sui rilievi alpini, variabilità asciutta altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge in sconfinamento verso le regioni adriatiche, soleggiato altrove. In serata residui fenomeni sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi interni con possibilità di acquazzoni o temporali sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o pochi nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

In Calabria tempo stabile al mattino con cieli sereni ovunque. Nuvolosità in aumento al pomeriggio sulle zone interne con locali temporali sui rilievi, più asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge solo sulla Sila.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.