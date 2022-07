“Chesil beach” su Rai 5: ecco la trama del film

In prima serata su Rai 5 ” Chesil Beach. Il segreto di una notte”: il film racconta il dramma dell’incomunicabilità, ecco la trama

Una prima notte di nozze destinata a cambiare le vite dei protagonisti, Edward e Florence, nell’Inghilterra del 1962. Un dramma sull’incomunicabilità e l’incomprensione che Jean-Pierre Améris racconta nel film “Chesil Beach. Il segreto di una notte”, in onda martedì 12 luglio alle 21.15 su Rai 5. Nel cast Isabelle Carré, Brigitte Catillon, Laure Duthilleul, Martine Gautier, Sonia Laroze.

LA TRAMA

Nell’Inghilterra del 1962, Edward Mayhew e Florence Ponting si incontrano per la prima volta dopo essersi diplomati nelle rispettive università. Edward è un grande appassionato di storia e rock and roll, lei è una violinista classica che suona in un quartetto. Si innamorano rapidamente, si impegnano in un corteggiamento piacevole, si incontrano le rispettive famiglie e alla fine decidono di sposarsi, nonostante le differenze in termini di vissuto e status sociale.

Florence è segretamente in ansia per il matrimonio a causa delle sue paure sul sesso e forse anche per altri motivi, ma non c’è nessuno con cui possa discuterne. Durante la luna di miele a Chesil Beach, le differenze cominciano a farsi sentire: Edward è avvezzo all’uso della violenza e a far rissa, mentre Florence ha avuto un’infanzia infelice con un padre-padrone che forse la molestava. Sono entrambi inesperti sessualmente, e il loro primo approccio al sesso va molto male. Florence fugge lungo la spiaggia, e dopo essere stata affrontata da Edward, conclude che lei lo ama molto e vuole stare con lui per tutta la vita, ma può essere solo un rapporto platonico, senza atti fisici. Edward rifiuta la proposta, così si separano e il loro matrimonio viene annullato.

Tredici anni dopo, nel 1975, Edward, sottomesso e piuttosto cupo, possiede un negozio di dischi. Accidentalmente scopre che Florence è sposata e ha una figlia, e ricorda dolorosamente il suo amore per lei e il loro spiacevole equivoco. Nel 2007, un solitario Edward sente per la radio che il quartetto di Florence, che include suo marito, terrà un concerto di addio dopo 45 anni di successo professionale. Assiste e siede in modo prominente al centro, e quando i loro occhi si incontrano, Edward e Florence versano lacrime di rimpianto.