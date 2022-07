GoOpti sceglie UTOPIA per le attività di media relations

GoOpti, piattaforma che permette di prenotare il proprio transfer low cost, affida a UTOPIA le attività di media relations in Italia

GoOpti la piattaforma online (www.goopti.com/it), che permette di prenotare il proprio transfer low cost, condiviso o privato e che mette a disposizione dei passeggeri un servizio personalizzato da e per gli aeroporti, permettendo di risparmiare tempo e denaro, proteggendo anche l’ambiente, ha affidato a UTOPIA le attività di media relations in Italia. UTOPIA è una media company specializzata nell’attività integrata di advocacy, public affairs e comunicazione di impresa.

UTOPIA dovrà sviluppare la brand awareness di GoOpti sul mercato italiano e posizionare l’azienda come punto di riferimento in Italia nel settore della sharing mobility. GoOpti garantisce un’esperienza di alto livello durante il viaggio, grazie a trasferimenti fluidi e senza problemi, che mirano a cambiare il modo in cui le persone vedono e pensano ai trasporti, riducendo l’uso dei veicoli personali e scegliendo modalità di trasporto condivise.

Presenti in 5 Paesi con 650 veicoli in flotta, con oltre 2 milioni di passeggeri trasportati, di cui più di 32mila al mese e con 3850 partner di vendita. La piattaforma online è un punto di incontro online per fornitori di servizi di trasporto e passeggeri che necessitano di trasferimenti aeroportuali. Infine, scegliere GoOpti vuol dire aiutare l’ambiente, contribuendo a ridurre i veicoli in strada e quindi le emissioni di Co2.