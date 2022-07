“Appuntamento per una vendetta” su Rai Movie: la trama

Rai Movie propone in prima serata Appuntamento per una vendetta”: ecco la trama del film di Burt Kennedy con Robert Mitchum

In prima serata su Rai Movie, lunedì 11 luglio 2022, in onda “Appuntamento per una vendetta” (Young Billy Young) di Burt Kennedy (USA, 1969). Nel cast: Robert Mitchum, Angie Dickinson, David Carradine, Jack Kelly.

Ben Kane, uomo amante della pace, salva Billy Young dal linciaggio per aver ucciso un baro per legittima difesa. Kane, pur non essendo un uomo di legge, accetta di diventare sceriffo di una cittadina, perché ha un conto in sospeso da regolare: è alla ricerca dell’assassino del figlio.

Sarà proprio grazie a Billy che riuscirà a rintracciarlo. Tratto dal racconto Who Rides with Wyatt di Will Henry, basato sulla leggendaria amicizia dello sceriffo Wyatt Earp con Billy Clanton, il film si avvale di un ottimo cast e, pur essendo un western d’impianto tradizionale, regala anche momenti leggeri grazie alle schermaglie tra Robert Mitchum e Angie Dickinson nel ruolo della sfacciata ballerina Lily.