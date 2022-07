“Salvatore Live Tour” da novembre. Paky, il grande talento del rap game, annuncia finalmente le date del suo primo club tour

Dopo la release di Salvatore, certificato disco d’oro, Paky annuncia il suo primo club tour, in partenza a novembre. 5 date per consacrare uno dei debutti più acclamati della scena, in cui il rapper classe ‘99 porterà dal vivo tutta la rabbia e la voglia di rivalsa per la prima volta in una dimensione nuova, quella dei grandi palchi. Il rapper classe ’99 sarà sabato 5 novembre al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), lunedì 7 novembre all’Alcatraz di Milano, giovedì 10 novembre all’Atlantico di Roma, venerdì 11 novembre al Tuscany Hall di Firenze e infine lunedì 14 novembre alla Casa della Musica di Napoli. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone.

Paky è Vincenzo Mattera, rapper classe ’99 originario di Secondigliano (Napoli) e cresciuto a Rozzano. Nel febbraio 2019 pubblica il singolo Tutti i miei fra esordendo col nome Pakartas, a settembre esce la hit Rozzi prodotta da Kermit che diventerà in breve tempo un inno urlato in tutta Italia e dedicato alla località nell’hinterland milanese. Seguono le release di singoli di successo come Boss, Non Scherzare e la collaborazione con Shiva nei brani Tuta Black e In Piazza. A marzo 2020 esce Sport + muscoli (RMX), rivisitazione del brano di Marracash e Luchè contenuto in Persona e a giugno prende parte a due tra i progetti discografici più attesi dell’anno: Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia di Tedua e in Mr. Fini di Guè nel brano culto Ti Levo le collane. A febbraio 2021 esce Tik Tok RMX, riedizione del brano contenuto in Famoso di Sfera Ebbasta con Guè Pequeno e Marracash. A maggio collabora alla title track di Djungle, producer album di TY1.

A gennaio 2022 pubblica per Island Records / Universal Music Italia il singolo BLAUER seguito dai brani Mama I’m a Criminal e Storie Tristi, che hanno anticipato il suo primo album ufficiale, Salvatore, pubblicato l’11 marzo e certificato disco d’oro.