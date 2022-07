Online “Raggio di sole” di Toni Guido

In rotazione radiofonica e disponibile online in digitale il nuovo singolo “Raggio di sole” di Toni Guido (feat. El More e Shainy El Brillante)

Un ritmo fresco con un “fischietto da tormentone” che ci fa immergere subito nell’Estate: questo è “Raggio di Sole”. Il nuovo brano, tra note pop e reggaeton, già incalza il ritmo della bella stagione che si prospetta più calda ed emozionante delle altre. Il brano interpretato da Toni Guido (voce di trasmissioni televisive nazionali come Made in Sud su Rai 2), e da artisti come El More e Shainy El Brillante, sin dal primo ascolto diventa motivo allegro da canticchiare in ogni momento della giornata.

La canzone parla di una storia d’amore nella sua chiave più dolce e spensierata, vissuta tra desiderio e note, tra gioia e passione ad un ritmo caliente.

E visto che la vita di tutti i giorni è sicuramente cambiata (e tanto), con questo brano possiamo solo sottolineare una cosa che non è mai cambiata: la voglia di ascoltare buona musica, che ci accompagna nelle nostre giornate. “Raggio di sole” è un brano leggero dalle sonorità spensierate che nasce da una profonda emozione e con un ritornello che rimane impresso nella testa.

Le dichiarazioni – Toni Guido sul brano racconta: “Fa sempre paura uscire con un pezzo in estate in quanto sembra sempre si vada a caccia di un tormentone. Raggio di sole porta a vivere l’essenziale della felicità, lascia addosso la vivacità ed il calore delle persone e dei sentimenti, non tralasciando l’aspetto della musica orecchiabile, che permette a tutti di poter interiorizzare la canzone”.

Il video – Il videoclip racconta con estrema semplicità quanto basti poco per rendere tutto armonioso e divertente, proprio come un raggio di sole. Il video è disponibile qui: https://youtu.be/sAExCN66pn8.