Nasce Nigiri, l’etichetta discografica con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Il frontman della band è il fondatore insieme a Selvini e Cuppari

Nasce al grido di “non è un sushi bar ma un all you can hit” Nigiri, l’etichetta-factory lanciata da Riccardo Zanotti dei PINGUINI Tattici Nucleari con Gianrico Cuppari e Nina Selvini, che al progetto aggiungono la loro esperienza manageriale e comunicativa. Una label, è questo Nigiri, acronimo dei nomi dei tre che – caso vuole – corrisponda alla pietanza giapponese che tutti conoscono. E proprio nella modalità di cibarsi dei piatti tradizionali del Paese affonda la filosofia dell’etichetta: cercare il talento quando è pronto a scendere a patti col mestiere per affrontare ogni sfida senza pensare ai possibili limiti e creare delle hit (non solo nel senso commerciale del termine).

ZANOTTI: I GIOVANI HANNO UN TALENTO ENORME

“Trovare artisti con cui collaborare può voler dire tante cose, noi abbiamo interesse a seguire pochi artisti e concentrarci su di loro per offrire la massima espressività a ognuno”, spiega Riccardo Zanotti, da qualche giorno su tutte le piattaforme con il singolo ‘Giovani wannabe’. E gli artisti scelti per far partire l’avventura di Nigiri sono Chiamamifaro (Angelica Gori) e Ytam, due emergenti (il primo è classe 1997, la seconda è nata nel 2001) che hanno dimostrato di saper unire scrittura matura a produzioni interessanti e moderne. I due sono solo i primi di tanti che arriveranno. “Vogliamo aiutarli nella scelta di tutti i partner, quale che sia il focus, quindi producer, social media, stylist, videomaker e via dicendo, e la parte di scouting diventa chiaramente fondamentale”, raccontano i fondatori di Nigiri, prontissimi a scovare nuovi talenti in giro per l’Italia e sostenerli nella marea di uscite musicali che ogni settimana affollano le piattaforme.

“Se pensi al cambio generazionale degli ultimi due anni, non solo sul lato artistico ma anche lato addetti ai lavori- sottolinea ancora Zanotti- si capisce quanto sia importante ascoltare sempre nuova musica e interpretare il mercato per non restarne succubi. I giovani hanno un talento enorme, a volte inespresso, e offrire loro una struttura preparata che li aiuti in questo percorso è una piacevole scommessa”. Zanotti, Cuppari e Selvini formano la squadra perfetta per questa missione. Ad ognuno il suo, come dicono loro stessi: “Tra noi tre c’è da sempre feeling negli intenti, nella creazione del percorso e nella scelta degli artisti con cui lavorare, e ognuno fa il suo. Riccardo si muove più sulla produzione artistica e sul lavoro in fase di recording, Gianrico cura tutti gli aspetti manageriali legati a contrattualistica, booking etc, mentre Nina si occupa di comunicazione a 360°”.

Tutti gli aggiornamenti sul lavoro di Nigiri sono disponibili sul profilo Instagram ufficiale: @nigiri_label.