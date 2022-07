“L’Impronta dei Fuoriclasse”: una App per rispettare l’ambiente giocando

Rispettare l’ambiente giocando: nasce la WebApp del GSE. “L’Impronta dei Fuoriclasse” è rivolta a studenti delle elementari e delle medie

Si chiama “L’Impronta dei Fuoriclasse” la nuova WebApp del Gestore dei Servizi Energetici (GSE Spa), ed è stata ideata per imparare a rispettare il pianeta, giocando. L’applicazione, dedicata a ragazze e ragazzi delle scuole elementari e medie, attraverso giochi e quiz, insegna come usare l’energia, l’acqua, il riciclo in modo consapevole. Accompagnati da 4 speciali guardiani del Pianeta: Riciclo, Energia, Mobilità e Acqua – che rappresentano i poteri a disposizione per proteggere la terra – i giovanti utenti intraprenderanno un viaggio nella sostenibilità e, divertendosi, impareranno non solo quali siano i comportamenti virtuosi, ma conosceranno anche la propria impronta ecologica.

La WebApp “L’Impronta dei Fuoriclasse” incorpora infatti un algoritmo di stima della carbon footprint che, utilizzando dati ambientali e di contesto, quali il numero di lampadine presenti in casa, la distanza casa-scuola e i dati comportamentali, permette alle ragazze ed ai ragazzi di calcolare il proprio impatto sul pianeta, e dunque quante risorse prodotte dalla Terra siano necessarie per sostenere i loro consumi. Partendo da questo dato, potranno migliorarsi e monitorare quanto i singoli comportamenti possano ridurre l’impatto sull’ambiente.

La nuova App del GSE fa parte degli strumenti formativi a supporto del programma di educazione energetica “GSE incontra le Scuole”, attraverso cui l’azienda, dal 2011, ha formato più di 26mila studenti in tutta Italia (più di 3mila nel solo anno scolastico in corso 21/22), offrendo moduli progettati costruiti in base all’età, studiati per guidare le nuove generazioni verso un uso consapevole dell’energia e diffondere la cultura della sostenibilità e dell’efficienza energetica.