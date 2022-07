Incendio a Roma: due campionatori Arpa per qualità dell’aria

Paura per la nube tossica dopo il maxi incendio a Roma: Arpa posiziona due campionatori a poche centinaia di metri per verificare eventuali effetti sulla qualità dell’aria

Roma brucia ancora. Nel pomeriggio di sabato 9 luglio un nuovo incendio ha interessato la Capitale. Questa volta a prendere fuoco sono stati alcuni autodemolitori presenti in via Palmiro Togliatti, a Centocelle, zona Est della Capitale. Le fiamme hanno prodotto una densa nube nera visibile in tutta la città e hanno provocato diversi boati e esplosioni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche Carabinieri, Polizia e Polizia locale di Roma Capitale. Il presidente del V municipio di Roma, Mauro Caliste, ha invitato i cittadini a chiudere le finestre e indossare le mascherine.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i cittadini hanno vissuto momenti di paura quando le fiamme hanno pericolosamente lambito alcune abitazioni in via Carlo Fadda. Pronto l’intervento dei Carabinieri che hanno fatto evacuare alcuni civici. Gravi i disagi legati alla densa nube di fumo scaturita dall’incendio.

D’AMATO: “CHIUDETE LE FINESTRE E INDOSSATE LE MASCHERINE”

“Sono stati allertati tutti i pronto soccorso per sintomi respiratori. Bene ha fatto il Municipio a raccomandare di tenere chiuse le finestre e di indossare la mascherina per evitare di inalare i fumi derivanti dall’incendio”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in seguito all’incendio scoppiato a Centocelle.

ARPA LAZIO: MESSI DUE CAMPIONATORI A POCHE CENTINAIA METRI DA INCENDIO

“Sono stati posizionati due campionatori, uno nell’Aeroporto militare Francesco Baracca, l’altro nella nostra sede di via Saredo, a poche centinaia di metri da dove è avvenuto il maxi incendio di Centocelle, per verificare eventuali effetti sulla qualità dell’aria. Contiamo di dare i primi risultati entro la giornata di lunedì”. Così in una nota l’Arpa Lazio.

GUALTIERI: NO SPECULAZIONI, È IL TEMPO DELL’UNITÀ

“Gli incendi che hanno colpito la città in questi ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che sta mettendo a dura prova Roma e i romani. Ringrazio a nome di tutte le cittadine e i cittadini i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile impegnati senza risparmio per contenere i danni. Il Comune lavora in stretto coordinamento con le Forze dell’ordine e con la Prefettura per accertare le cause di ciascun evento ed assistere le persone coinvolte. Stiamo monitorando costantemente la situazione e non sappiamo ancora se siano episodi di origine criminale o solo colposa. Non è il momento di speculazioni politiche e di divisioni. È il tempo dell’unità, della vicinanza alle romane e ai romani colpiti, e della determinazione a non farsi intimidire e ad andare avanti sulla strada della modernizzazione e del rilancio di Roma”. Lo scrive su facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri come riferisce la Dire (www.dire.it).