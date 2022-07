In Italia scarseggia l’ibuprofene ma i farmacisti rassicurano

L’ibuprofene, di cui il Nurofen è una delle versioni commerciali, è uno degli antidolorifici e antinfiammatori più usati ma ora in Italia c’è carenza

“Alla ricerca del Santo Graal… Qualcuno sa indicarmi una farmacia a Roma dove poter comprare il Nurofen sciroppo per bambini? Sembra essere praticamente introvabile”. A chiederlo, in un nutrito gruppo di genitori su Facebook, è una mamma alla ricerca del medicinale per il proprio figlio. Una difficoltà che, stando alle risposte ricevute, sembra essere diffusa in tutta la città.

“Il problema non riguarda soltanto Roma, ma a macchia di leopardo, tutta l’Italia. In questo momento, infatti, il farmaco non è reperibile presso l’azienda”, spiega Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (Fofi). “È una carenza che ovviamente crea disagio ai pazienti ma non c’è nessun allarme- precisa Mandelli- perché fortunatamente i farmacisti possono tamponare questa mancanza allestendo loro stessi il preparato dietro presentazione della ricetta medica”.

L’ibuprofene, di cui il Nurofen è una delle versioni commerciali, è uno degli antidolorifici e antinfiammatori che vengono più comunemente indicati in caso di dolori muscolari, febbre, mal di testa, ossia i sintomi più lievi della variante Omicron del Covid-19. In questo momento, con l’esplosione dei contagi, probabilmente c’è stata anche un’esplosione delle richieste di medicinale a cui non si riesce a far fronte.

“Come già successo in questi due anni e mezzo, i farmacisti possono sopperire alle mancanze dimostrandosi ancora una volta elemento fondamentale per costruire la prossimità delle cure, prossimità che è un’esigenza del Paese. Il farmacista è l’amico del paziente”, rassicura Mandelli alla Dire (www.dire.it).