I Death of a Legend tornano con “Costa del Sol”

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali “Costa Del Sol”, nuovo singolo dei Death Of A Legend, terzo brano comeback dopo Afterburner e Be My Guest

Costa Del Sol sviluppa una narrazione con i tratti tipici delle classiche telenovele, con interazioni e relazioni tra i protagonisti dal gusto esagerato e kitsch.

Trippy, frontman della band milanese, dichiara: “Avete mai pensato alle telenovele che guardavano le nonne? Probabilmente no, ma dovreste! Misteri, passione, tradimenti, romanticismo e morte. Tutto in una pausa pranzo. Ma non preoccupatevi, siamo qua per aiutarvi. Ecco a voi Costa del Sol!”

Anche il visualizer music video di Costa Del Sol si aggancia al tema delle telenovela, tramite estratti da sigle e puntate di famose soap opera – dal tipico gusto latino/vintage – risultando però sempre in chiave rock’n’roll, come ormai i Death Of A Legend ci hanno abituati. I Death of a Legend sono una band rock’n’roll formata da membri della scena hardcore punk milanese e schierano: Trippy alla voce, Mark alle chitarre, Zane al basso e Don Malasorte alla batteria.