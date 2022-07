Caseificio Comellini punta sulla comunicazione digitale

Caseificio Comellini punta sul digital con un piano di comunicazione dedicato composto da una campagna web e un’iniziativa speciale con Il Cucchiaio d’Argento

Comellini, storico caseificio di Castel San Pietro Terme (BO), continua ad investire sul digital con una nuova articolata campagna, volta ad aumentare la brand awarness e rendere sempre più riconoscibile il suo prodotto di punta, lo Squacquerone di Romagna DOP.

La campagna online consiste nell’erogazione di un video 15’’ in formato pre-roll sulle piattaforme on demand e trasmesso, inoltre, su siti premium dedicati principalmente al tema food, che raggiungono l’utente in diversi momenti della giornata e su diversi device.

In affiancamento alla pianificazione digital già in corso, Caseificio Comellini ha scelto anche di investire in un progetto speciale su tutti i canali digitali de Il Cucchiaio d’Argento, storico ricettario di Editoriale Domus, con l’obiettivo di raccontare il prodotto in chiave “educational” con articoli, ricette e contenuti di qualità.

Infine, è in partenza un progetto di influencer marketing, per consolidare la comunicazione di brand attivando profili ‘talent’ con audience in linea con il target Comellini, tra questi Erika Liverani, vincitrice della 5°edizione di Masterchef Italia, Mirko Ronzoni, vincitore e successivamente volto di Hell’s Kitchen e Chiara Canzian, appassionata di cucina, scrittrice e consulente di cucina veg.

L’articolata campagna si avvale anche di un piano DEM e di un’attività di search e social advertising ed è parte di una strategia di medio-lungo termine iniziata nel 2020.

La società di comunicazione Life firma la strategia e l’intero progetto digital, per il terzo anno consecutivo.

Caseificio Comellini – https://www.caseificiocomellini.com