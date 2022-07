Al Teatro Vascello torna il Roma Fringe Festival

Al Teatro Vascello di Roma, dal 11 al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE FESTIVAL: in scena 21 compagnie per altrettante drammaturgie inedite

Al Teatro Vascello di Roma, dal 11 al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE FESTIVAL. 21 spettacoli da tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante drammaturgie inedite e traduzioni di testi stranieri poco conosciuti dal pubblico italiano, per accendere i riflettori sul teatro indipendente e su quella compagine teatrale che non vive di fondi pubblici, di finanziamenti e di supporti istituzionali. Come ogni anno, il Roma Fringe Festival porta in scena una fetta importante delle tendenze teatrali contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto sull’attualità, proponendo analisi, visioni e approcci differenti. Il percorso che quest’anno propone il Roma Fringe Festival è uno specchio fedele del mondo che stiamo vivendo, interpretato attraverso il teatro e l’arte degli ultimi 12 mesi: si parla di nuovi futuri e nuovi orizzonti, con uno sguardo lucido che passa attraverso sperimentazioni e inediti linguaggi, tra tradizione e ricerca, proponendo originali forme e inaspettati messaggi. Il programma ricco proporrà ogni giorno 3 spettacoli, in scena al Teatro Vascello di Roma, con la finale che si svolgerà il 26 Luglio. Il Fringe di Roma è il Festival del teatro indipendente, un Festival che parte dal basso perché si basa soltanto sulle proprie forze e sulla convinzione che tutti, al di là del sostegno pubblico possano e debbano creare ogni giorno per tutto l’anno. Un atto di creatività che non si ferma, che non si arrende e che con tenacia, continua superando tutti gli ostacoli restando fedele a se stesso. Per il vincitore del Roma Fringe Festival c’è una grande opportunità: una tournée teatrale di 12 date nei teatri che compongono la rete di Zona Indipendente, una rete di Teatri dislocati su tutta la penisola che si sono messi in gioco per creare una rete Fringe nazionale. Ringraziamo Manuela Kustermann che ci ospita al Teatro Vascello e che presiede la Giuria della finale composta da personalità di alto profilo, e la Fondazione Alessandro Fersen che assegnerà il “Premio Fersen ricerca e innovazione” Il 2022 è l’anno di un nuovo respiro e delle grandi idee.

Fabio Galadini – Direttore Roma Fringe Festival

Come direttrice artistica del teatro Vascello sono molto felice di ospitare quest’anno per la decima edizione del Fringe festival, non solo la finale, ma tutta la selezione dei 21 spettacoli, provenienti non solo da Roma, ma rappresentativi di molte città italiane, quali Napoli, Milano, Bari, Caserta, Padova Bologna ect. Si potrà attraverso questi spettacoli capire le tendenze del nuovo teatro, attraverso le nuove drammaturgie capire il pensiero dei nostri giovani autori, si potrà scoprire nuovi talenti di attori, insomma il fringe offre davvero delle grandi opportunità di visibilità e di reale inserimento nel mondo dello spettacolo dal vivo. È un festival vitale, esplorativo, interessante ed unico, che sviluppa uno sguardo critico sul nuovo teatro capace di sondare e rendere visibile i nuovi talenti teatrali! Pertanto, vi aspetto tutti al Teatro Vascello dal 11 al 26 luglio per una immersione totale ed uno sguardo in più sul nuovo teatro!

Manuela Kustermann – Direttrice artistica del Teatro Vascello

Anche quest’anno la selezione degli spettacoli che porterà a decretare il vincitore del premio Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022 si dividerà in due fasi. Nella prima fase verranno valutati tutti gli spettacoli in scena dal 11 al 24 luglio sul palco del Teatro Vascello di Roma, fino a decretare i 3 finalisti.

In questa prima fase la giuria sarà composta dai direttori (o loro delegati) dei 12 teatri che aderiscono a Zona Indipendente. Saranno loro ad attribuire i premi del Roma Fringe Festival come Miglior Regia, Miglior Drammaturgia, Speciale Off, Miglior Attrice, Miglior Attore.

I 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una ulteriore replica, nella finale che si terrà sempre al Teatro Vascello il 26 luglio, di fronte a una giuria selezionata cui spetterà il compito di assegnare il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022.

In questa seconda fase, la giuria sarà composta da:

Manuela Kustermann (presidente di giuria)

Raffaella Azim

Ferruccio Marotti

Antonio Rezza e Flavia Mastrella

Italo Moscati

Valentino Orfeo

Pierpaolo Sepe

Pasquale Pesce

Tutti i premi di categoria verranno annunciati durante la finale del 26 luglio al Teatro Vascello di Roma. A uno dei 3 spettacoli finalisti verranno consegnati il Premio Alessandro Fersen assegnato dalla Fondazione Alessandro Fersen e il Premio della Critica assegnato da critici e giornalisti accreditati presieduti da Katia Ippaso.

Lo spettacolo a cui verrà assegnato il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022, vincerà:

L’accesso, come rappresentante italiano, al San Diego Fringe Festival.

Una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito Zona Indipendente, che ospiteranno lo spettacolo vincitore nella stagione 2022/2023.

* Il premio e le relative date saranno confermate compatibilmente con le nuove disposizioni governative in materia di apertura dei teatri dovute alla pandemia da Covid-19