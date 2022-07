Roma: vandali danno fuoco alla storica bancarella del Professore

Rogo distrugge la storica bancarella del Professore di piazzale Flaminio a Roma: centinaia di libri carbonizzati. La denuncia social: “Il professore era lì, ha detto che è stato qualche matto”

È stata colpita all’alba dalle fiamme la storica bancarella di libri usati di piazzale Flaminio, a Roma, accanto al Caffè dell’Orologio, conosciuta come ‘La bancarella del Professore’. Almeno centinaia i libri carbonizzati e ormai irrecuperabili che giacciono in terra da stamattina, sotto lo sguardo incredulo dei tantissimi cittadini e turisti che frequentano la zona ogni giorno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, ma per tanti dei volumi esposti non c’è stato nulla da fare.

“La bancarella del professore data alle fiamme a Piazzale Flaminio, a Roma. Lui era lì. Ha detto qualche matto. Ha detto che la rimette su. Era triste”, racconta un utente su Facebook come riferisce la Dire (www.dire.it). “Per i colpevoli propongo la galera e di farli tornare in libertà solo dopo aver letto tutti i libri che hanno bruciato. Intendo dire l’equivalente di quelli bruciati. Dover leggere, come diceva il prof. Mantovani al liceo, significa studiare”, gli fa eco un altro.

(Foto da Facebook Piazzale Flaminio)