Nex Cassel e Gionni Grano: fuori il nuovo album

Nex Cassel e Gionni Grano sbarcano sulle spiagge con il nuovo album, il terzo atto dei Fratelli Freschi è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Disponibile su tutte le piattaforme digitali “D.O.C.G.”, il nuovo joint album di Nex Cassel e Gionni Grano, pubblicato per Adria Costa Records.

Anticipato dai singoli estratti On The Beach e Full Optional, con il nuovo progetto Nex Cassel e Gionni Grano rinnovano il loro sodalizio artistico pubblicando il terzo capitolo, dopo Lungomare Da Morire e Professionisti In Vacanze (2013-2014), sotto lo pseudonimo di Fratelli Freschi.

Come ci hanno ormai abituato i Fratelli Freschi, grazie al duo, ascoltare musica estiva non vuol dire rinunciare alle liriche e agli incastri di qualità. Nex Cassel e Gionni Grano cavalcano i beat dei 10 brani che compongono il disco raccontando l’estate della costa veneta e trasmettendo l’atmosfera della nightlife, delle spiagge e dei club della riviera. Tematiche da party, attitudine urban virtuosa, DOCG, come suggeriscono titolo e title track dell’album, garantisce l’attestato di Denominazione di Origine Controllata Garantita ai due rapper veneti, per la loro capacità di descrivere con sound e liriche lo splendente Veneto delle località balneari.

La squadra dei produttori del progetto comprende: lo stesso Nex Cassel, che ha prodotto i brani Summer After, On The Beach, Full Optional e Ora D’Adria, Karati, che ha curato invece La Settimana, DOCG, Crema Abbronzante e Portami Al Mare, St. Luca Spenish, che firma la produzione di Mediterraneo, brano al quale ha collaborato anche Don Ross, unico featuring all’interno dell’album, e James Cella per la traccia di apertura Alza Il Volume. Mix e mastering dell’ album sono stati interamente curati da Nex Cassel, mentre l’ artwork porta la firma di Jonny Mancin alias Jeft.

Ora è disponibile su Youtube il videoclip, diretto da Daniele Bagolin, del singolo DOCG.

TRACKLIST

1. Alza Il Volume

2. Summer After

3. La Settimana

4. DOCG

5. On The Beach

6. Full Optional

7. Mediterraneo

8. Crema Abbronzante

9. Portami Al Mare

10. Ora D’Adria