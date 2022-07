Mary Carbone su YouTube con “Un macho vero”

Disponibile su Youtube il videoclip del nuovo singolo di Mary Carbone: si intitola “Un macho vero” e la regia è stata affidata a Fabio Bastianello

Il brano che Mary ( nota showgirl che vanta numerosissime partecipazioni televisive tra le quali “Buona Domenica”, “Pomeriggio5”, “La Pupa e il Secchione”, “Domenica 5”, “Mattino 5”, “Gentile Richiesta”, “Stasera che sera” ) propone per le serate di festa in questa estate che si annuncia calda e piena di voglia di recuperare l’ allegria sacrificata in questi ultimi anni a causa della pandemia, è molto fresco.

Un ritmo giovane ed attuale che sostiene un testo apparentemente superficiale ma che, al contrario, fa trasparire tra le sue righe un tema molto attuale: il rispetto alla donna. È la donna che deve sceglie a chi mostrare il suo lato sensuale e lo farà solo se dall’altra parte troverà un uomo in grado di saperla capire ed apprezzare senza ipocrisie.

La bella Mary Carbone infatti canta: “… Credimi non sono io quella che vive solo di movida / Io non sono in un sogno / Prova cercarmi in un libro di Freud …”.

Si rivolge agli uomini per sottolineare che gli apprezzamenti e le lusinghe sono ben accette dalle donne solo se non contengono volgarita’ e falsità che mirano esclusivamente al sesso. Meglio se l’ uomo è capace di farla ridere e divertire donandole leggerezza e felicità allora, solo in quel momento, la donna potrà dire: “ …Mi puoi avere / per sempre sulla pelle tua… “. “Un macho vero” è un brano dal ritmo ed il mood tipicamente estivo scritto da Fabio e Luigi Mosello appositamente per gli eventi ai quali Mary Carbone parteciperà sia in veste di conduttrice, di stilista, sia in quella di interprete musicale.

Il singolo è pubblicato su Etichetta Music Universe a.c.m., con Ed. Mus. Starpoint International s.r.l. e distribuito in tutto il mondo da Believe Digital s.a.s..