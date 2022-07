A Palazzo Altemps la mostra “10 viaggi nell’architettura italiana”

Fino al 4 settembre 2022 la mostra fotografica “10 viaggi nell’architettura italiana” visitabile a Palazzo Altemps a Roma

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps, con il Museo di Fotografia Contemporanea e con Triennale Milano, presenta la mostra 10 viaggi nell’architettura italiana, a cura di Matteo Balduzzi, Alessandra Cerroti e Luciano Antonino Scuderi.

Dopo la prima tappa autunnale presso la sede di Triennale Milano (dal 1° ottobre al 7 novembre 2021), l’esposizione si sposta ora presso la sede del Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps a Roma, fino al 4 settembre 2022.

La seconda tappa della mostra 10 viaggi nell’architettura italiana – afferma il Ministro della Cultura Dario Franceschini – offre ulteriore conferma del prezioso lavoro svolto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nel promuovere e sostenere le giovani eccellenze italiane nel campo dell’arte: un ruolo fondamentale per il panorama culturale del nostro Paese, che vanta non solo grandi maestri del passato, ma anche talenti di spicco nel presente, come i fotografi under 40 protagonisti di questa bella esposizione itinerante.

Così il Direttore Generale Creatività Contemporanea Onofrio Cutaia: Valorizzare lo straordinario patrimonio architettonico contemporaneo del nostro Paese è uno degli obiettivi principali della Direzione Generale. La mostra 10 viaggi nell’architettura italiana, allestita per questa seconda tappa nella prestigiosa cornice del cortile di Palazzo Altemps, rappresenta un’occasione importante per promuovere il progetto Atlante Architettura Contemporanea, attraverso lo sguardo originale di giovani fotografi, che si fanno così testimoni della creatività degli architetti del nostro recente passato. Un diverso modo di raccontare il territorio italiano alla scoperta di nuovi itinerari, percorsi e storie.

Dichiara il Direttore del Museo Nazionale Romano Stéphane Verger: Con questa mostra prosegue a Palazzo Altemps la programmazione culturale dedicata dal Museo Nazionale Romano alla creatività contemporanea e in particolare alla fotografia. Frutto di una felice e proficua collaborazione tra istituzioni diverse, la mostra, allestita nel cortile di Palazzo Altemps, instaura un inedito dialogo tra l’architettura contemporanea, illustrata dalle immagini dei giovani fotografi, e l’architettura storica del palazzo rinascimentale.

Un progetto articolato che nasce dalla preziosa collaborazione tra istituzioni – dichiara Gabriella Guerci, Direttore del Museo di Fotografia Contemporanea – che fa leva sulla fotografia come strumento di mappatura, valorizzazione e tutela dell’architettura e del territorio e sulla promozione della giovane fotografia italiana. Ma non solo. Il dialogo tra ambiti disciplinari e artistici diversi raggiunge qui il suo apice nel design dell’allestimento, risultato vincitore agli European Design Awards 2022 (categoria “Exhibition Design”). Rispetto alla prima esposizione in Triennale, l’installazione di Roma si arricchisce di inediti punti d’osservazione, essendo godibile anche dall’alto, dai camminamenti porticati dei piani superiori di Palazzo Altemps, pertanto l’esperienza d’insieme risulterà senz’altro suggestiva.

La mostra raccoglie una selezione di 108 immagini realizzate da giovani fotografi lungo dieci itinerari che attraversano la nostra penisola e raccontano la varietà del suo patrimonio architettonico contemporaneo. Tra il 2019 e il 2020, grazie ad una selezione pubblica promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e rivolta ad autori under 40, Roberto Boccaccino, Marina Caneve, Davide Cossu, Louis De Belle, Luca Girardini e Marco Zorzanello, Paolo Lindozzi, Allegra Martin, Simone Mizzotti, Flavia Rossi, Alberto Sinigaglia hanno prodotto un corpus di quasi 3000 fotografie per documentare oltre 250 architetture, dai capolavori riconosciuti agli edifici più sorprendenti e meno noti.

Le immagini vanno a implementare la piattaforma Atlante Architettura Contemporanea (www.atlantearchitetture.beniculturali.it), realizzata nel 2018 dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea per valorizzare i contenuti del Censimento nazionale delle architetture del secondo Novecento (in corso di aggiornamento) e per raccontare l’Italia, attraverso lo sguardo originale di fotografi di architettura.

La mostra, grazie a un allestimento scenografico ed evocativo, che nella sede di Palazzo Altemps va a occupare quasi interamente il cortile centrale, presenta 108 stampe di medio e grande formato su una mappa in rilievo della Penisola, che consente ai visitatori di ripercorrere fisicamente gli itinerari tracciati dai fotografi lungo il territorio italiano.

Il progetto espositivo della mostra, commissionato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea, da Triennale Milano e dal Museo di Fotografia Contemporanea e ideato da Studio Folder di Milano, ha vinto il Primo Premio (Gold Award) nella categoria “Exhibition Design” per l’edizione 2022 degli European Design Awards.

INFORMAZIONI MOSTRA

Titolo: 10 viaggi nell’architettura italiana

A cura di Matteo Balduzzi, Alessandra Cerroti, Luciano Antonino Scuderi

Coordinamento mostra per la Direzione Generale Creatività Contemporanea: Fabio De Chirico (coordinamento scientifico), Matteo Piccioni (coordinamento organizzativo)

Coordinamento mostra per il Museo Nazionale Romano: Antonella Ferraro, Chiara Giobbe

Produzione e coordinamento a cura del Museo di Fotografia Contemporanea: Gabriella Guerci, Francesca Minetto, Carole Simonetti

Progetto grafico di allestimento: Studio Folder

Catalogo: Silvana Editoriale

Periodo espositivo: 24 giugno – 4 settembre 2022

Sede espositiva: Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps, Piazza di S. Apollinare 46, Roma

Biglietto d’ingresso di Palazzo Altemps: intero 8,00 € / ridotto 2,00 € / gratuito secondo normativa di legge. Il biglietto è acquistabile presso le biglietterie del Museo Nazionale Romano oppure online su museonazionaleromano.beniculturali.it con 2,00 € di prevendita

Orari: dal martedì alla domenica ore 11.00 – 18.00 – la biglietteria chiude alle 17.00