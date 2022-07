L’arte di mangiar selvatico nel libro di Papini e Baronti

“L’arte di mangiar selvatico – L’uso delle erbe spontanee nella tradizione popolare” è il nuovo volume di Valentina Baronti e Andrea Papini, disponibile nelle librerie e online

Un vero e proprio manuale per riconoscere e cucinare le erbe spontanee, avvicinandosi a un’alimentazione sana che nasce da tradizioni antiche: questo è L’arte di mangiar selvatico, il libro di Andrea Papini e Valentina Baronti edito da Sarnus.

Andrea Papini, appassionato naturalista con importanti pubblicazioni all’attivo – il suo Le erbe in tavola ha superato le 4.000 copie – ha unito le forze con la giornalista fiorentina Valentina Baronti per recuperare le antiche usanze dei raccoglitori e riportare sulle nostre tavole piatti come i piemontesi rabatòn, il toscanissimo erbazzone, o ancora le casunzie, quest’ultime tipiche delle Dolomiti. “Utilizzare le erbe in cucina”, spiegano gli autori, “è diventata ormai una moda: spinti dal consumismo, ci siamo allontanati da un passato dove le risorse vegetali erano parte integrante e imprescindibile dell’alimentazione.

Ma in queste pagine non troverete piatti new age o consigli per aperitivi foraging (ossia a base di erbe spontanee), bensì corpose ricette tradizionali, nate per saziare fami ataviche e ristorare corpi esausti”. Del resto, andare per “erbi” era una necessità più che una passione. E il loro utilizzo era soprattutto la risposta a un bisogno: quello di cibo a costo zero, capace di colmare stomaci vuoti e di curare disturbi che nessun medico si prendeva la briga di diagnosticare.

Alle tante ricette, ricche di note su provenienza geografica e consigli sulla preparazione, segue un’appendice botanica con schede illustrate e una sezione di immagini a colori: per raccogliere le erbe occorre riconoscerle!

Valentina Baronti | Andrea Papini L’arte di mangiar selvatico L’uso delle erbe spontanee nella tradizione popolare Sarnus, 2022 Pagine: 200 Caratteristiche: ill. b/n, 16 tavv. col. f.t., br. ISBN: 978-88-563-0302-5 Collana: La Cuccagna | La ricerca della felicità in cucina Settore: SS7 / Cultura popolare TL1 / Enogastronomia TL6 / Natura, ambiente Prezzo: 18 €