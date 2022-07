I big della musica sul palco dell’Adrano Summer Festival

Nasce l’Adrano Summer Festival, in scena dall’8 luglio al 11 settembre 2022: sul palco Arena dell’Etna da Bob Sinclar e Elettra Lamborghini

Nasce ADRANO SUMMER FEST, la prima edizione si svolgerà dal 8 luglio al 11 settembre 2022 all’interno della splendida Arena dell’Etna di Adrano (CT), inaugurata quest’anno, Un cartellone ricco di eventi, prodotto dall’associazione Fandango Entertainment, tra djset, musica, teatro, opera: due appuntamenti internazionali con le uniche date in Sicilia per BOB SINCLAR (21 luglio), una vera leggenda della musica dance con una carriera ultraventennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro, e STEVE AOKI (21 agosto) disc jockey e produttore discografico statunitense di origini giapponesi, noto anche come l’artista musicale più quotato del Nord America.

In programma anche lo show della vulcanica Elettra Lamborghini (4 agosto) artista da milioni di stream con oltre 7 milioni di follower su IG, che si divide tra musica e tv collezionando un successo dopo l’altro, e Aka 7even (12 agosto), giovanissimo produttore, cantante e musicista, noto al pubblico anche per aver partecipato ad X Factor 2018 e ad Amici 20, ed infine quest’anno alla ultima edizione del Festival di Sanremo.

Tra i concerti più attesi c’è senz’altro quello di Gigi Finizio (6 agosto), indubbiamente uno dei principali interpreti della canzone napoletana neo-melodica degli ultimi decenni, ma anche di Anna Tatangelo e dei Ricchi e Poveri, storica formazione che ha letteralmente scritto la storia della musica leggera italiana, famosa in tutto il mondo grazie alla incredibile sequenza di successi che, a tutt’oggi, la rende inarrivabile per l’enorme numero di dischi venduti.

Protagonista di Adrano Summer Fest è anche il teatro tradizionale e il teatro comico. In programma Ale e Franz (30 luglio), storico duo comico di Zelig che porterà in scena lo spettacolo Dire, Fare e Scappare, Giorgio Pasotti (2 agosto), uno dei volti noti del piccolo e grande schermo, famoso interprete di film per il cinema, la televisione e di alcune serie tv e fiction indimenticabili, sul palco con Io, Shakespeare e Pirandello. E ancora I Sansoni (9 agosto), duo comico che ha conquistato la rete a suon di risate, con Fratelli ma non troppo ed Anna Foglietta (17 luglio), una delle attrici italiane più famose e apprezzate del panorama cinematografico e televisivo nazionale, in La bimba col megafono. In prima linea anche i più importanti attori del panorama siciliano: dal grande attore e caratterista Pippo Pattavina (18 agosto) in Uno, nessuno, centomila ad Enrico Guarnieri (13 agosto), erede della tradizione drammaturgica siciliana, ne L’ispettore generale, dall’attore e cabarettista Giuseppe Castiglia (8 luglio) in San Giovanni Decollato alla affermata attrice Nadia De Luca (22 luglio) in Storia di una Capinera di G. Verga.

Il 27 agosto sarà la volta dell’Opera Lirica Cavalleria Rusticana e l’11 settembre del Gran Galà dell’operetta, in entrambe i casi in scena ci sarà il Coro Lirico Siciliano accompagnato da straordinari cantanti e l’Orchestra.

Sono previsti anche altri interessanti e prestigiosi appuntamenti: l’Adrano Dance Contest che vedrà tra gli ospiti Nunzio e Raimondo Todaro, il Live Show con Cristiano Militello, Carmelo Caccamo ed altri artisti e comici, il neonato Premio Banchettante d’oro ed alcuni spettacoli di teatro dialettale.

Per info www.adranofestival.com – www.dalvivoconcerti.it

Gli eventi ad ingresso gratuito sono: il Live Show con Cristiano Militello, Carmelo Caccamo ed altri artisti e comici, Anna Tatangelo, Ricchi e Poveri.