“Sabbia Rossa” è il nuovo brano di Poeti Maledetti Band

I Poeti Maledetti Band sono pronti a farci ballare per tutta l’estate con il loro nuovo singolo: “Sabbia Rossa” è sulle piattaforme digitali

Dopo aver modificato per l’ennesima volta i membri del gruppo, i Poeti Maledetti Band sono pronti a farci ballare per tutta l’estate con il loro nuovo singolo: “Sabbia Rossa”.

In questa nuova formazione troviamo alla chitarra sempre Tony Panetta, frontman della storica band torinese e Fabry Amato alla batteria, mentre rientra Frank Calì, dopo essersi preso una pausa più o meno lunga e ci delizia con la sua abilità al basso, seconda chitarra ed arrangiamenti. In fine, al microfono troviamo una new entry, Davi Trevisan, artista solista sempre dell’etichetta Just in Record. Questa nuova e più stabile formazione sembra aver ridato ai PMB il vigore di un tempo. Ricordo un giorno Tony Panetta mi disse che i Poeti Maledetti Band sono come la fenice, rinascono dalle proprie ceneri. Credo che sia proprio questo il caso di dirlo, una band trentennale, che si è esibita nel corso degli anni in una miriade di eventi nell’hinterland torinese, vincendo diversi concorsi e facendo parlare positivamente la critica ed i giornali di settore. Dopo la scomparsa prematura di Angelo Vitello, cantante della band, tutto si ferma e la formazione suo malgrado si scioglie. Ma la voglia di suonare ed esibirsi sul palco è un richiamo troppo forte e dopo qualche anno li ritroviamo nuovamente in pista. Da allora ad oggi è passata parecchia acqua sotto i ponti e abbiamo assistito a diversi cambi che si sono susseguiti nel corso del tempo, fino ad arrivare alla formazione attuale. Nota molto importante, i PMB sono stati in grado di mantenere la loro identità artistica nel corso degli anni, nonostante tutti i cambi di scena, questo a riprova che la maturità musicale e la coerenza ne fa da padrone.

Sabbia Rossa in breve: Il brano parla di una storia d’amore tra due giovani che vivono le loro passioni in piena clandestinità. Ad un certo punto decidono di mollare tutto e scappare nel cuore della notte, complici la luna e un pizzico di follia. A bordo di un minivan degli anni ’50 solcheranno le strada senza una meta precisa. Un viaggio in piena libertà alla scoperta di sé stessi e del loro amore. Non mancheranno di certo gli imprevisti, tra alti e bassi, dubbi ed incertezze.

Biografia:

I Poeti Maledetti Band nascono nel 1985 maturando attraverso gli anni spontaneità musicale e testuale che li rende freschi ed eterni, come la loro musica. Sono fuori dai canoni accademici e per scelta rappresentando se stessi e non il business discografico che impone regole e condizioni di mercato. I Poeti Maledetti Band raggiungono la loro apoteosi artistica alla fine degli anni 90 con brani inediti da forte impatto emotivo declamato a pieno titolo dalla storica voce del cantante del gruppo. Dopo 20 anni di silenzio, risorti dalle ceneri, gli angeli caduti si rialzano e percorrono una nuova dimensione sonora, ravvivata e al tempo stesso mistica.