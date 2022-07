Dieta poco equilibrata: cosa comporta e come rimediare

Sono tante le persone che durante la loro vita stabiliscono un regime alimentare poco equilibrato e seguono una dieta troppo ricca di grassi e zuccheri, o di altri micronutrienti cattivi, che a lungo andare incidono fortemente sul benessere psico-fisico.

Una dieta equilibrata è importante dal punto di vista della salute di una persona perché permette di prevenire diverse patologie come l’anemia o il diabete. Quando si parla di cattiva alimentazione, infatti, nella maggior parte dei casi si fa riferimento al consumo costante di cibi non sani e non alla quantità.

Prediligere bevande gassate, alcool, salse, maionese, cibi grassi o fritti, al posto di alimenti più salutari come la verdura, la frutta fresca, il pesce e le cotture leggere, comporta una serie di conseguenze fisiche e mentali, come la pancia gonfia e dura .

In questo articolo vedremo cosa si intende per cattiva alimentazione e quali sono le conseguenze che può comportare una dieta non equilibrata sulla nostra salute.

Cattiva alimentazione: quali sono i sintomi e le conseguenze più comuni

Il termine “cattiva alimentazione” fa riferimento a una dieta sbilanciata che comprende un eccesso di micronutrienti dannosi per la nostra salute e una carenza di micronutrienti fondamentali per il benessere psico-fisico di un individuo.

Gli alimenti che contengono molti zuccheri, una carenza di proteine o, al contrario, un eccesso di proteine, comportano una serie di conseguenze sul corretto funzionamento dell’organismo.

I sintomi della cattiva alimentazione sono molteplici e variano notevolmente in base a ciò che un individuo mangia e spesso può accadere che un eccesso di uno specifico micronutriente o una carenza di un altro elemento nutritivo possano portare a delle sintomatologie uguali. Ad esempio: una dieta ricca di grassi o, al contrario, una dieta vegetariana non bilanciata correttamente, possono portare ad una forte carenza di ferro.

Sintomi della cattiva alimentazione

In linea generale, i sintomi più comuni causati da una dieta non equilibrata e dalla cattiva alimentazione sono:

Stanchezza e debolezza;

Gonfiore addominale;

Caduta di capelli;

Pressione bassa;

Costipazione;

Iperglicemia o glicemia bassa;

Depressione e ansia;

Sovrappeso od obesità;

Difficoltà di concentrazione;

Alterazioni del ciclo mestruale.

La correlazione tra una alimentazione non equilibrata e le malattie

Una cattiva alimentazione protratta nel tempo può rappresentare una causa principale o secondaria di numerose patologie, prime fra tutte del diabete e delle malattie cardio-vascolari.

Quando le diete non sono bilanciate non permettono al corpo di integrare tutti i nutrienti fondamentali di cui ha bisogno per svolgere correttamente le sue funzioni, sia fisiche che celebrali. La carenza di sostanze come le vitamine, i sali minerali, le proteine e tutti quei micronutrienti che troviamo nella carne, nel pesce, nella verdura, nella frutta, nelle uova e così via, possono causare conseguenze di varia entità.

Il sovrappeso o nei casi più gravi l’obesità, si verificano quando si segue una dieta alimentare troppo calorica che a lungo andare può provocare danni all’apparato cardiocircolatorio. Una carenza di vitamine, invece, può provocare l’abbassamento delle difese immunitarie, ma anche problemi come depressione e ansia.