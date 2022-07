“City of Crime su Rai 4”: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “City of crime”, action carico di tensione con Chadwick Boseman, star di “Black Panther”, e Sienna Miller: ecco la trama

Parte con un avvincente action thriller la serata di Rai4 che, giovedì 7 luglio 2022 alle 21.20, propone “City of Crime”, prodotto da Anthony e Joe Russo e interpretato da Chadwick Boseman.

Due reduci di guerra ormai dediti al crimine commettono una rapina in un ristorante di New York, causando la morte di alcuni agenti di polizia. Datisi alla macchia, i due sono oggetto di una caccia all’uomo di cui è a capo Andre Davis, detective dal grilletto facile e figlio di un poliziotto ucciso in servizio. Diretto dall’irlandese Brian Kirk, regista di numerose serie di successo come “Il Trono di Spade”, “Dexter” e “Luther”, “City of Crime” rappresenta uno degli ultimi ruoli da protagonista per Chadwick Boseman, interprete per la Marvel di Black Panther, scomparso prematuramente nell’agosto 2020. Nel cast troviamo anche J.K. Simmons, Sienna Miller e Taylor Kitsch.