Alice & Peter pubblicano l’album “L’amore è una grazia”

Gli Alice & Peter (Gianni Venturi, Chiara Brighenti – Margherita Parenti – Marika Pontegavelli), online sulle piattaforme digitali con il disco “L’amore è una grazia”

Luci spente sul palco”, in anteprima assoluta Sky TG24, è il singolo di Alice & Peter (Gianni Venturi, Chiara Brighenti – Margherita Parenti – Marika Pontegavelli), che accompagna l’uscita del disco “L’amore è una grazia” (PMS Studio – BMRG edizioni) in radio e negli stores dal 20 maggio e presentato il giorno 23 al Bravo Caffè di Bologna.

Un album che narra dell’amore, l’amore indispensabile, che si cela dentro ad ogni opera, l’amore che è energia, l’amore totale.

Tutto nasce da una raccolta di poesie di Gianni Venturi, “L’amore è una grazia” (pubblicata contestualmente all’album), lo stesso progetto Alice & Peter nasce da una idea di Gianni che, dopo tanta sperimentazione sia con la band Altare Thotemico che con Moloch e altri progetti solisti, sente “il desiderio di scrivere di amore: “la paura di banalizzare un percorso era tanta, ma poi ho pensato che l’amore non può essere banale, anzi è quanto di più complesso esista! A volte lo si indirizza nei confronti del compagno o compagna, altre nei figli, o negli animali, non importa, l’amore si nutre di sé. Il darlo o riceverlo non sono importanti quanto la sua stessa esistenza. Tutta la creazione è un atto d’amore”.

Così, lo stesso brano “Luci spente sul palco” vede la luce in una sera malinconica, in sala prove: mentre Gianni recitava il testo, Marika ha sfiorato il piano, Chiara toccato le corde, poi Margherita… da poesia si è trasformato in un canto che narra la malinconia, la fine del tango e le braccia di una donna in cerca d’amore e attenzione, che danza e si abbraccia da sola. Poi lo scorrere del tempo, quando da vecchi si ripensa alla presenza, ai baci non dati e a tutto l’amore perduto, come il tango che non si può più danzare… “Ho voluto giocare con la band con il jazz il tango e, perché no, un pochino di pop”. Un mood che il video https://youtu.be/UvgOU3t4ehI rappresenta visivamente con grande forza emotiva: l’assenza e la sentita presenza, lo scorrere degli anni, la solitudine ed il ricordo degli anni felici della balera; narra così la fine dell’amore come se fosse la fine del tango, le luci si spengono e torna la malinconia solitaria, lei che danza da sola avvolta dalle sue stesse braccia. Le piccole cose, narrate da Eugenio Squarcia, regista, appaiono come gesti solenni: il video si apre con ricordi memorie morbide e serene, poi la solitudine della vecchiaia con la ricerca o il sentire una presenza, una sorta di fantasma onirico.

“Io divoro giorni vuoti, sogno un tango infinito ma in sala si sono spente le luci…” La vita?

Album Track list

Per te che sei grazia Cuore cemento Amandoci di più Sinfonia del colore Saudade Il tango di Buenos Aires Prima tu o io? Luci spente sul palco Ti amo ne sono certo Ritratto di vecchio allo specchio