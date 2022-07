“Whale” è il singolo di debutto dei Megattera

Fuori per Le Stanze Dischi il primo singolo del progetto Megattera. Whale è un brano progressive soul evocativo ed etereo

Fuori per Le Stanze Dischi il primo singolo del progetto Megattera. Whale è un brano progressive soul evocativo ed etereo che accosta al cantato in italiano un sound dal sapore più internazionale. Scritto da Marianna (voce) nel corso di un viaggio, ha come tema la riscoperta di sé e il viaggio interiore.

Da sempre simbolo della ricerca interiore e dell’immersione nell’inconscio, la balena in Whale si fa animale-guida, espressione della ricerca di un sé selvaggio e di quella motivazione che ci spinge a trovare la nostra strada nella vita. Il viaggio potrà essere tortuoso e non dovremo farci distrarre (“tanto quello che conta/è dentro di noi”), ma porterà con sé scoperte che daranno un senso alla vita. “Vienimi a cercare/mi farò aspettare/ma se avrai pazienza/non sarai deluso”. (Megattera)

BIO:

I Megattera sono Marianna (voce) e Maurizio (chitarra). Marianna viene da una famiglia in cui la musica è sempre stata una presenza costante. Comincia a studiare pianoforte classico da bambina e, solo dopo l’adolescenza, si avvicina al canto e ne viene folgorata. Studia con diverse insegnanti e vocal coach e si appassiona al jazz e alla bossanova. Il canto diventa per lei una modalità di espressione imprescindibile e uno strumento per conoscere se stessa. Maurizio prende in mano la chitarra da ragazzino, suonando sui vinili. Sviluppa la sua passione da autodidatta e milita in svariate formazioni rock, soul e fusion. La voglia di migliorarsi non gli manca e, appena ne ha la possibilità, prende lezioni da insegnanti che lo introducono alla chitarra jazz e al fingerpicking. I due si incontrano attorno al 2010 e scatta la scintilla. Nasce, così, una collaborazione che da vita a numerosi progetti, tra cui un duo jazz acustico che li porta a suonare in svariate situazioni in Italia e all’estero. Megattera, il loro progetto di inediti, nasce nel 2017, anno in cui Marianna scrive il primo brano, e prende corpo negli anni successivi. Fondamentale l’incontro e la collaborazione con Raffaele Rabbo Scogna, polistrumentista, arrangiatore e produttore dei primi brani. Il primo singolo del progetto, Whale, vede la luce nel 2022 per etichetta Le Stanze Dischi.