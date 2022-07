“Indelebile” è il nuovo singolo di Pit

“Indelebile”, qualcosa che finisce ma non si cancella: il nuovo singolo di Pit, disponibile in digitale, è un addio senza compromessi

“Indelebile” è il nuovo singolo dell’artista milanese Pit, un brano dalle sonorità estive a prima vista leggere ma che rappresenta un addio con cui si tenta di separarsi permanentemente da una relazione.

Un brano fresco e imprevedibile in cui la strumentale, sincopata e trascinante, è accompagnata da uno slang sbottonato che ripete alcuni termini in modo quasi esasperato e da una narrazione che rimbalza fra vari personaggi citati come se fossimo anche noi amici di quella compagnia scossa da un tradimento inequivocabile. Una separazione netta, un vaffanculo detto a piena voce per passare subito oltre ma la delusione è così forte da lasciare un marchio nero impresso a fuoco.

La canzone, al solito prodotta da Giorgio Pesenti degli ISIDE, ha una struttura circolare, inizia e si conclude nello stesso modo, soltanto con un malinconico arpeggio di chitarra classica, un finale aperto per un dolore che non accenna a spegnersi. La registrazione della main vocal in un unico take porta Pit senza respiro all’ultimo ritornello, sofferente e in affanno, in un grido che diventa un sussurro ormai svogliato.