I medici chiedono di spostare il concerto dei Maneskin al Circo Massimo

Polemica per il concerto dei Maneskin al Circo Massimo. L’appello dei medici: “Spostare l’evento, c’è il picco di Omicron”

Posticipare il concerto dei Maneskin, in programma il 9 luglio al Circo Massimo di Roma, per prevenire un drastico aumento dei contagi di Covid. È l’appello dei medici alla rock band romana, il cui evento cade in concomitanza del picco di espansione della sottovariante Omicron 5, stimato tra il 10 e il 15 luglio. “I grandi eventi hanno avuto un ruolo boom di contagi di queste ultime due settimane nel Lazio”, spiega a Repubblica Marco Trifogli, sottosegretario regionale della Snami, sindacato autonomo dei medici. “Non facciamo discorsi retorici e ipocriti invocando l’uso della mascherina al concerto. Chi pensa che 70 mila persone, con 40 gradi, terranno la mascherina in un concerto dove si canta e si balla, mente sapendo di farlo”.

IL CONCERTO DEI MANESKIN AL CIRCO MASSIMO

Come spiega la Dire (www.dire.it), sono previste circa 70mila persone al concerto dei Maneskin al Circo Massimo, in programma a Roma sabato 9 luglio. Annunciato lo scorso anno, in occasione della consegna della Lupa Capitolina dall’allora sindaca di Roma Virginia Raggi, l’evento ha registrato subito il sold out. Molti fan, tuttavia, hanno dovuto rinunciare al concerto, proprio perché positivi al Covid.

LA POLEMICA SUL WEB

La richiesta dei medici di annullare o posticipare il concerto dei Maneskin al Circo Massimo è stata accolta male sul web. In particolare su Twitter, dove molti utenti hanno fatto notare come l’appello sia rivolto esclusivamente alla band romana e non ad altri eventi, come il Jova Beach Party o i concerti di Vasco Rossi.