Fiorella Rubino lancia la nuova collezione beachwear per le curvy

La collezione beachwear di Fiorella Rubino, brand del Gruppo Miroglio, è punto di riferimento per le donne curvy

Per l’estate ‘22 Fiorella Rubino – brand del Gruppo Miroglio punto di riferimento per le donne curvy – celebra la donna e le sue forme con l’inedita collezione beachwear realizzata con fantasie esotiche stampate con tecniche green. I modelli spaziano da bikini e tankini, ai costumi interi con un filo conduttore: garantire il fit perfetto, con un design che accompagni le forme offrendo sostegno e comodità grazie a un mix di scolli, spalline e incroci che valorizzano strategicamente le shape femminili.

La collezione di costumi e accessori estivi si caratterizza per una lavorazione altrettanto speciale: le stampe dei capi sono realizzate in collaborazione con Sublitex, azienda leader nel settore della stampa transfer, sempre del Gruppo Miroglio, che utilizza inchiostri ecologici lavorati tramite il processo sostenibile water-free per mantenere un basso consumo energetico e un minor impatto sull’ambiente.

Foliage, animalier e zebrato sono le fantasie dominanti della linea, che include una selezione di copricostume perfetti per il mare e utilizzabili anche in città per un look fresco, con un tocco wild&glamour.

L’it-bag della collezione è stata realizzata in collaborazione con Progetto Quid, impresa sociale che supporta le donne con esperienze di fragilità. La maxi shopper porta in evidenza l’hashtag #LiveFree. Un messaggio di forza e inclusività che racconta la mission di Fiorella Rubino, ovvero far sentire le donne libere di esprimere la propria personalità attraverso il proprio stile.