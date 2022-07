Rubix rivoluziona il mondo delle forniture industriali

Rivoluzionare il mondo delle forniture industriali: Rubix protagonista a MECSPE22 con le soluzioni integrate per la manifattura

Una presenza in Italia sempre più forte, con un team di 150 venditori professionisti pronti a fornire soluzioni nell’ambito di cuscinetti, tecnica lineare, tecnica dei fluidi, trasmissione del moto e di potenza, macchine aria compressa, utensileria meccanica, attrezzature per l’industria, lavorazione materie plastiche e l’ultima novità, la categoria dei DPI e prodotti per la sicurezza e l’igiene, sempre dei migliori fornitori sul mercato e brand esclusivi di altissima qualità. È questa l’offerta con cui Rubix, la realtà numero 1 in Italia nelle forniture industriali – con 277 milioni di euro di fatturato, 750 dipendenti e 30mila clienti – si è presentata a MECSPE 2022, la più grande fiera italiana dedicata a materiali, macchine e tecnologie per la manifattura.

«Aiutare i nostri clienti a mantenere l’efficienza degli impianti, a risparmiare sui costi spesso nascosti del settore MRO, a gestire in modo ottimale il magazzino e a centrare i propri obiettivi di sicurezza e sostenibilità è la mission che Rubix porta avanti, con l’obiettivo di trasformare il mondo delle forniture industriali» commenta il CEO Tiziano Biasoli. «Parlando con centinaia di addetti ai lavori che abbiamo incontrato durante la tre giorni di MECSPE, abbiamo percepito una grandissima voglia di crescere e innovare, nonostante lo scenario estremamente difficile per l’aumento dei costi di materie prime e logistica. Oggi più che mai quindi è essenziale per l’industria poter fare affidamento su un partner in grado di garantire sempre ciò che serve, dove serve, quando serve, e al giusto prezzo. Per rispondere a questa sfida è fondamentale offrire l’integrazione di tre elementi: una gamma completa di prodotti dei migliori brand, servizi personalizzati e un know-how di altissimo livello. Questo aiuta anche a consolidare i fornitori e a gestire in modo efficiente acquisti, ordini e stock».

Allo stand di Rubix i visitatori di MECSPE hanno potuto conoscere numerose novità e brand di punta in ambito machining, oltre alle proposte dedicate all’utensileria manuale e ai DPI. Tutti i prodotti a catalogo sono disponibili a magazzino con consegna in 24h e si abbinano a soluzioni e servizi per la gestione degli acquisti e delle scorte, oltre a tecnologie per la distribuzione automatica che permettono di personalizzare e monitorare gli stock in modo preciso ed efficace.

Rubix ha infatti scelto MECSPE per presentare il nuovo catalogo “Toolbox > Utensili manuali” dedicato al mondo TGM: 3.600 articoli per 10 categorie prodotto e oltre ai più importanti nomi del mercato mette in evidenza Roebuck, exclusive brand di Rubix dedicato agli utensili professionali ad uso industriale realizzati anche per ambienti di lavoro difficili. I suoi prodotti sono sinonimo di eccellente qualità, prestazioni altamente professionali ed un elevato rapporto qualità-prezzo.

Il catalogo “Indispensabili: soluzioni per lavorazioni meccaniche” presenta i migliori brand del panorama internazionale di cui Rubix è distributore leader in Italia (Bass, Boehlerit, Dümmel, HPMT, Mimatic Stock). Ai prodotti sono abbinati servizi di eccellenza nell’ambito dell’utensileria meccanica, delle macchine utensili e della metrologia: riaffilatura, costruzione utensili speciali, taratura strumenti su misura e assistenza diretta, sia a distanza sia sul campo.

Rubix inoltre ha recentemente rinnovato e ampliato la categoria DPI, safety & hygiene con il catalogo “Soluzioni per la tua sicurezza”, con più di 2.200 prodotti in 10 categorie, oltre a servizi di revisione, personalizzazione e gestione scorte. Brand di punta è GISS, proposta esclusiva di Rubix nell’ambito dei dispositivi di protezione individuale con oltre 40.000 clienti in Europa che ne apprezzano l’alta qualità unita alla possibilità di realizzare operazioni efficienti dal punto di vista dei costi. L’azienda punta quindi a diventare un punto di riferimento anche in questo mercato, che è in crescita e in costante evoluzione.