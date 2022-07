Postura errata e dolore alla schiena: qual è la connessione e cosa fare

Il dolore alla schiena è un problema che colpisce molte persone e che può essere causato da numerosi fattori; tra quelli più comuni troviamo il mantenimento di posture errate per lungo tempo durante l’arco di tutta la giornata.

Lavoro, casa, scuola, mezzi di trasporto, locali di intrattenimento, sport, ogni ambito della nostra vita quotidiana può portarci ad assumere e mantenere posture che, a lungo andare, causano problemi alla colonna vertebrale, generando dolore e rendendo difficile lo svolgimento delle attività più comuni. Ridurre il dolore è certo possibile in quanto basta applicare la schiuma cutanea Dicloreum come antinfiammatorio locale o un altro dei numerosi quanto efficaci medicinali di automedicazione che, agendo in modo immediato, ci permettono di tornare alle nostre attività di sempre. Per quanto utili e fondamentali, questi prodotti risolvono solo una parte del problema e non evitano che si ripresenti a distanza di qualche giorno.

Per intervenire in modo drastico è necessario agire sulle cause e, nel caso specifico, imparare a mantenere una postura corretta e rafforzare la muscolatura per ridurre l’affaticamento della schiena. È importante ricordare che il mal di schiena può avere anche altre cause; per questo è sempre preferibile, in presenza di dolore forte e duraturo nel tempo, rivolgersi al proprio medico curante per chiedere un parere professionale ed eventualmente sottoporsi a esami specialistici.

Anche l’aiuto di un fisioterapista potrà tornare utile laddove il problema di postura fosse più grave di quanto si pensasse.

Perché la postura errata causa dolore alla schiena

Il corpo umano è un meccanismo perfetto che necessita di cure e attenzioni specifiche per mantenere la sua funzionalità; tra le attenzioni fondamentali rientra anche la capacità di mantenere durante il giorno una postura corretta che permetta di mantenere il perfetto equilibrio di ogni parte.

Stare seduti o in piedi per molte ore con la schiena curva, ma anche sollevare carichi pesanti in modo errato, interferisce negativamente sulla struttura della colonna vertebrale e della muscolatura, causando irrigidimento, infiammazioni e l’insorgere di dolori. Questi possono esse localizzati a livello cervicale, dorsale o lombare e, nei casi peggiori, si possono irradiare agli arti superiori, fino alle mani, a quelli inferiori e alla testa.

Cosa fare per migliorare la postura

Oltre a ricorrere all’aiuto di un professionista che possa fornire tutto il supporto per imparare a mantenere la corretta postura in ogni momento della giornata, è possibile mettere in atto alcuni accorgimenti per riuscire a mantenere la postura corretta e ridurre l’insorgere di dolore alla schiena.

Chi svolge lavoro d’ufficio o comunque opera con dei terminali, passando molte ore seduto, dovrebbe dotarsi di una sedia ergonomica e posizionare il monitor del computer a un’altezza che gli permetta di non dover piegare la testa durante l’utilizzo. È importante inoltre evitare di tenere le gambe incrociate e fare ogni ora qualche esercizio di stretching per distendere la muscolatura.

Se invece trascorrete molte ore in piedi dovreste cercare di distribuire bene il peso su entrambi gli arti e mantenere le ginocchia leggermente flesse.

L’esercizio fisico, rafforzando la muscolatura, potrà fornire un ulteriore aiuto alla riduzione dei problemi legati alla postura errata.