Occhiali: arriva la collezione Oakley x STAPLE Frogskins

Oakley® e STAPLE hanno unito ancora una volta le forze per dare forma a una collezione in edizione limitata composta da tre modelli Frogskins

Facendo seguito alla prima collaborazione tra i brand datata 2010, la nuova esclusiva collezione ripropone uno dei modelli originali e ne introduce due nuovi. Questa proposta rappresenta la prima parte di una collaborazione articolata in due fasi, la seconda delle quali in programma per i prossimi mesi. La collezione Oakley x STAPLE sarà rivelata il 12 giugno, in occasione dello STAPLE DAY, in esclusiva sulla app NTWRK. Il lancio globale è invece in programma per il 15 giugno, e da quel momento le montature saranno acquistabili su StaplePigeon.com, Oakley.com e in negozi Oakley selezionati.

Jeff Staple è da tempo considerato un importante punto di riferimento per lo streetwear e la cultura giovanile. Nell’arco di una ormai lunga collaborazione con Oakley, ha lavorato con il brand su collezioni eyewear dedicate alla neve e al surf, oltre che su linee di abbigliamento e molto altro. La collezione Oakley x STAPLE 2022 consolida la duratura partnership tra il brand e lo stilista attraverso tre modelli Frogskins in nuove colorazioni.

“Da 25 anni, Jeff Staple è un innovatore nei mondi della moda, del design e del marketing, grazie alla sua vision unica e alle sue incredibili creazioni. La sua energia creativa e l’estetica street-style si allineano perfettamente con il brand Oakley, ed è questo il motivo che ha permesso alla collaborazione di crescere costantemente,” ha affermato Brian Takumi, VP, Brand Soul e Creative di Oakley. “Le due parti della collezione di quest’anno riprendono due icone Oakley appartenenti a fasi diverse della storia del brand, raccontando una storia che risale ai tempi della nostra prima collaborazione con Jeff. Ciascuna rende omaggio al nostro passato e al tempo stesso celebra il presente, esprimendo lo stile inconfondibile che contraddistingue STAPLE.”

I tre modelli Oakley x STAPLE – Frogskins STAPLE XXV OG, Frogskins STAPLE XXV Black e Frogskins STAPLE XXV Panda, hanno tutti montature realizzate con il leggerissimo materiale O Matter™. La colorazione OG è un tributo alla collaborazione che ha dato il via alla partnership, con lenti Prizm™ Dark Golf completate dal classico logo STAPLE. La versione nera vanta splendide lenti Prizm Ruby, ideali per chi desidera distinguersi dalla massa, mentre la colorazione Panda in bianco e nero è valorizzata dalle lenti Prizm Jade. In tutti e tre i modelli da sole, le aste ospitano l’iconico piccione di STAPLE, il logo del brand dedicato all’uccello-simbolo della città di New York.

“Per questa collezione speciale, abbiamo unito elementi inconfondibili del DNA di STAPLE e Oakley per creare nuove ‘specie’ di Frogskins,” ha spiegato Jeff Staple, fondatore di STAPLE e Reed Art Department. “Gli elementi di visual design fanno riferimento alla primissima collaborazione con Oakley nel 2010, reimmaginata con nuove tecnologie e innovazioni, come solo Oakley sa fare. Con le nuove colorazioni delle lenti Prizm e le leggerissime montature, siamo entusiasti di far ritrovare il nostro piccione e la rana Frogskins.”

La collaborazione Oakley x STAPLE Frogskins è la prima delle due fasi della partnership di prodotto. Per le prossime novità, consultare il sito Oakley.com e seguire @Oakley @staplepigeon.