Nella nuova stagione del Teatro Vascello 28 proposte sul palco

Svelata la stagione del Teatro Vascello 2022-2023, costellata da 28 proposte teatrali di eccellenza artistica e vitalità intellettuale

La stagione del Teatro Vascello 2022-2023 sarà costellata da 28 proposte teatrali di eccellenza artistica e vitalità intellettuale. Il Teatro Vascello spazio teatrale unico nel perseguire una grande impresa volge alla sua XXXIV stagione.

CARD

Card Libera a 5 spettacoli a scelta su tutti gli spettacoli € 90 (ACQUISTA ONLINE)

Card Love a 2 spettacoli 4 ingressi a scelta su tutti gli spettacoli € 72 (ACQUISTA ONLINE)

ABBONAMENTI

Abbonamento Zefiro € 105 (7 titoli) (ACQUISTA ONLINE)

Abbonamento Eolo € 105 (7 titoli) (ACQUISTA ONLINE)

Abbonamento Ponentino € 75 (5 titoli) (ACQUISTA ONLINE)

Abbonamento ZEFIRO € 105 (7 titoli)

11- 16 ottobre La signorina Giulia

15-20 novembre Kobane Calling on Stage

31 gennaio – 5 febbraio Aspettando Godot

7-19 febbraio La storia

28 febbraio – 5 marzo Il gabbiano

21– 26 marzo Il soccombente

18–23 aprile Le relazioni pericolose

Abbonamento EOLO € 105 (7 titoli)

4-9 ottobre Resurrexit Cassandra

22 novembre – 4 dicembre Cirano deve morire

24-29 gennaio Oylem Goylem

21-26 febbraio Tavola tavola, chiodo chiodo

7-12 marzo Peng

14-19 marzo Antenati – the grave party

12–16 aprile – Le cinque rose di Jennifer

Abbonamento PONENTINO € 75 (5 titoli)

20 dicembre-22 gennaio H?bris

4–7 aprile Ragazze al muro

2-14 maggio Miracoli metropolitani

16-21 maggio Thanks for vasellina

23-28 maggio Stupida show

SOSTIENI LA CULTURA VIENI AL TEATRO VASCELLO

IL TUO 5 X 1000 FA LA DIFFERENZA!

donaci il tuo 5×1000 con la prossima dichiarazione dei redditi

basta indicare al tuo commercialista il nostro codice fiscale: 01340410586

Coop. La Fabbrica dell’Attore – Onlus

Banca Intesa San Paolo c/c n. 3842 Iban IT89V0306905078100000003842

Come raggiungerci Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78 Monteverde Roma.

con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro.

Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: Via Giacinto Carini, 43/G, Roma;

Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma

Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello