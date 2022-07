Lord Spark online con “The Pain”

Fuori sui digital stores “The Pain”, singolo dell’artista Lord Spark. Il brano è nato durante un periodo difficile e di profonda solitudine dell’artista

Il dolore, a livello sociale viene visto come una cosa che non si deve sentire, e se si prova, devi fingere di non provarlo. Ciò che il brano vuole comunicare è invitare ad accogliere ed abbracciare il dolore, addirittura a ballarci insieme. Il dolore esiste, lo incontriamo tutti in più momenti della vita e siamo spesso ci si ritrova soli nel doverlo affrontare. The Pain vuole essere la colonna sonora di quei momenti.

L’artista Lord Spark in merito al brano The Pain dichiara: «Il brano è nato durante un periodo difficile e di profonda solitudine. Le persone continuavano a dirmi di vivere la vita al massimo, ma non ci riuscivo e l’insoddisfazione in campo professionale non aiutava. Alcuni amici fumavano erba e m’invitavano a fare lo stesso, ma sapevo non fosse ciò che mi serviva. Avevo cominciato a pensare al suicidio e mi sentivo in colpa per questo. Sapevo che a persone come mia madre avrebbe causato sofferenza e cercavo di reprimere certi pensieri senza permettermi di soffermarmici».

BIOGRAFIA

“Mi chiamano Scintilla per la mia energia, e hanno ragione. Sono energia” Lord Spark si è lanciato con un’immagine criptica e “Catharsis”, un album dance-pop etereo permeato da suoni orchestrali e cori angelici. Adesso ha deciso di rivelarsi come non ha mai fatto prima, lasciandosi alle spalle i capelli biondi e la maschera e dando alla sua musica una nuova direzione. Il suo EP in uscita, chiamato “Beyond Hideaways” (Oltre I Nascondigli), spazia dall’EDM all’elettro-pop, palesando l’influenza di artisti come DMNDS e VIZE sin da subito.