Annabit torna con il singolo “Be my Vincent”

“Be my Vincent”, il nuovo singolo di Aannabit disponibile in radio e in digitale, è una canzone electro-funky-pop estiva che omaggia “Pulp Fiction”

Be My Vincent, il nuovo singolo di ANNABIT, è una canzone electro-funky-pop estiva che omaggia Pulp Fiction.

“Pulp Fiction è uno dei miei film preferiti, amo in particolar modo tutta la sequenza di Mia e Vincent nel diner, nonché il momento iconico in cui danzano sulle note di Never Can Tell di Chuck Berry. Volevo omaggiare questo film e al contempo trasporre quell’immaginario in tutt’altro ambiente sonoro, entro una canzone funky estiva e immaginando due sconosciuti a una festa che solo sentendo Chuck Berry iniziano a ballare come Mia e Vincent… ed è così che è nata Be My Vincent“.

ANNABIT, cantautrice di Padova, ha all’attivo un disco completamente autoprodotto.

Il singolo Be My Vincent che anticipa il nuovo album, uscirà Venerdì 10 Giugno 2022 per Dischi Soviet Studio.

Chi è ANNABIT?

ANNA è un nome palindromo che si può leggere in due direzioni opposte, è un nome che si specchia su se stesso e che si può leggere dalla sua fine.

Il BIT informatico è la decisione tra due soluzioni egualmente possibili, lo 0 o l’1, il nulla o l’unità, il vuoto o la materia, il rumore o il silenzio. Il bit è quel concetto astratto, fragile e impalpabile che è alla base del mondo così come lo conosciamo oggi: conti in banca, dati sensibili, privacy, immagini, messaggi d’amore, musica… tutto è costrutto astratto, tanto quanto la realtà di cui ci pensiamo parte?

Potremo definirci esseri umani in società iper-tecnologiche? L’amore conosciuto finora sarà uguale quando diverrà totalmente cibernetico? Stiamo surfando o stiamo annegando nella cosiddetta società liquida? L’intelligenza artificiale ci supererà anche nella ricerca della felicità?

Ascolta BE MY VINCENT qui: https://bfan.link/be-my-vincent-1